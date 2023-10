EN DIRECT - Vivez l'alléchant OM-Brighton, 2ème journée de Ligue Europe

Même si l'OM ne s'avance "que" pour son deuxième rendez-vous de Ligue Europe, dans un mini-championnat aux six rencontres, il ferait bien de ne pas passer à côté de ce match alléchant qui s'annonce face à Brighton. Car dans cette poule relevée mais, au final, peut-être assez équilibrée, pas certain qu'il n'y ait qu'un coq. Et dans un Vélodrome complet (65 000 supporters) et bouillant, ce jeudi (avec 2 600 supporters anglais), les marseillais (3es), bien qu'en difficulté, peuvent déjà mettre les anglais (4es), dont on loue la qualité, à 4 points.

Car Brighton, drivé par De Zerbi, qui adore le beau jeu, est LA sensation du football anglais depuis un an. Les "mouettes" marquent des tonnes de buts et en encaissent des kilos. Mais font souvent mal à leur adversaire, avec une volonté d'avoir le maximum possible la possession du ballon.

Gattuso: le titre de ce match pourrait être "courage et sans peur"

Gennaro Gattuso, au milieu de ses joueurs, lors du dernier entrainement de l'OM à la veille de la réception de Britghon © Maxppp - SPEICH Frederic

L'OM le sait, son nouvel entraineur, italien également, Gennaro Gattuso, aussi. "Pour ce match, on pourrait mettre ce titre: "courage et sans peur". Car le technicien s'attend à ce que ses joueurs, en difficulté ces dernières semaines, en manque de confiance, et qui doivent assimiler un nouveau changement tactique et une nouvelle philosophie de jeu, souffrent face à des anglais qui vont les faire courir. Gattuso qui répète d'ailleurs qu'il "n'a pas de baguette magique".

Kondogbia et Gueye absents

Mais c'est aussi un soir où le Vélodrome, qui compte encourager son OM, malgré la crise avec les dirigeants du club, peut vivre un moment rare. Aux olympiens, pour cette première grande affiche de la saison boulevard Michelet, de lancer leur saison.

OM-Brigthon est à vivre en intégralité sur France Bleu Provence dès 18H45 avec le duo Fabien Laurenti / Bruno Blanzat