Vivez sur France Bleu la finale de la Coupe Gambardella Lyon-Caen puis le match de Ligue 2 Caen-Quevilly

Soirée football exceptionnelle ce samedi 7 mai 2022 sur France Bleu ! Rendez-vous dès 17 heures pour suivre la finale de la coupe Gambardella entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Malherbe de Caen, en direct du stade de France à Saint-Denis. Puis vivez le dernier match à domicile du SMC en Ligue 2.

France Bleu est plus que jamais LA RADIO du Stade Malherbe de Caen ! Nous vous proposons une soirée foot exceptionnelle ce samedi 7 mai dès 17h. Nous serons en direct du stade de France et du stade Michel d'Ornano pour vous faire vivre la finale de la coupe Gambardella et la 37e journée de Ligue 2.

D'abord à 17h, les moins de 19 ans du SMC affrontent l'Olympique Lyonnais pour la quatrième "finale de coupe de France des jeunes" de l'histoire du club normand.

Ensuite, à 19h, les joueurs de Stéphane Moulin, eux, disputeront leur dernier match de la saison à domicile face à Quevilly-Rouen.

La finale Lyon-Caen au stade de France

Les jeunes U19 du Stade Malherbe ouvriront le bal depuis la prestigieuse pelouse du stade de France pour disputer la finale de la coupe Gambardella. La troupe de l'emblématique Nicolas Seube affronte l'Olympique Lyonnais, l'un des meilleurs centres de formation du pays. Ils tenteront de remporter le premier trophée du club, en jeunes, après avoir en 2001, 1994 et 1959. Coup d'envoi du match à 17h15. La rencontre sera commentée par Jean-Baptiste Marie et Ronald Zubar, finaliste de la Gambardella il y a 21 ans et ancien joueur professionnel.

Le onze de départ du SMC en demi-finale de Gambardella contre Rennes, début avril © Radio France - SM CAEN

La der' à domicile en Ligue 2

L'équipe fanion du SMC prendra le relais. Alexandre Mendy, Jessy Deminguet, Johan Lepenant et les autres disputent leur dernier match de la saison à domicile. C'est un duel 100% normand qui oppose Malherbe à Quevilly-Rouen, à l'occasion de la 37e journée du championnat de France de Ligue 2. Coup d'envoi du match à 19h. La rencontre sera commentée par Olivier Duc et Boris Letondeur.

Nuno Da Costa (au centre) et ses coéquipiers disputent leur dernier match de la saison à domicile © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE

DIRECT - Caen-Lyon : suivez la finale de la Coupe Gambardella au Stade de France sur France Bleu