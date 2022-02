EN DIRECT - National : vivez la rencontre entre l'US Orléans et le Red Star

Oubliez le restaurant en amoureux, ce lundi 14 février, il y a match au stade de la Source. L'US Orléans met les petits plats dans les grands face au Red Star pour entretenir la flamme avec ses supporters et pour espérer maintenir sa bonne forme. Une 21ème journée de National, qui pourrait aussi permettre à l'USO, 10ème, de s'installer plus confortablement dans la première partie de classement et s'éloigner pour du bon de la lutte pour le maintien.

Quelques absences à noter dans les rangs orléanais. Dans le secteur défensif, pas de Djessine Seba, suspendu, ni de Cédric Yambéré toujours en phase de reprise. Offensivement, Xavier Collin devra se passer de Timothé Nkada et Théo Ahilé, également blessés. Première apparition en revanche de Mohamed Cissé, la recrue du mercato hivernal.

Le coup d'envoi de la rencontre, initialement prévu à 18h30, a été décalé à 18h45. C'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h15 sur France Bleu Orléans, avec l'avant-match et le concours de pronostics.