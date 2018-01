Le SAS Epinal accueille l'Olympique de Marseille ce mardi en 16e de finale de Coupe de France dans un stade de la Colombière plein à craquer. Soirée exceptionnelle sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr

Épinal, France

Le SAS Epinal en quête d'un exploit en Coupe de France ce mardi soir. Les Vosgiens reçoivent les stars de l'Olympique de Marseille en 16e de finale dans un stade de la Colombière plein comme un oeuf. Coup d'envoi à 21 heures, avant-match dès 20h30 sur France Bleu Lorraine, Francebleu.fr, une soirée à vivre en vidéo sur notre page Facebook France Bleu Sud Lorraine.

Le SAS Epinal veut croire en son rêve face à des Marseillais, en confiance, troisièmes de Ligue 1 mais privés de plusieurs cadres laissés au repos (Mandanda, Payet, Luiz Gustavo, Rami) avant le choc face à Monaco, ce week-end.

Soirée exceptionnelle sur France Bleu Lorraine avec Cédric Lieto et Lucas Valdenaire en direct du stade de la Colombière et les analyses de Laurent Pilloni et Eric Braun, ancien entraîneur du FC Lunéville.

Suivez le match dès 20h30 sur France Bleu Lorraine