EN DIRECT - Vivez le déplacement périlleux de l'OM à l'Ajax Amsterdam

Comment se remettre de çà? Comment les joueurs de l'OM, qui viennent de perdre, à la surprise générale, leur entraineur, Marcélino, qui voient leur président Pablo Longoria, prendre du recul et, peut-être, suivre le même chemin, peuvent-ils avoir la tête à jouer une rencontre déjà importante pour leur saison?

ⓘ Publicité

Ils sont à Amsterdam, face à l'Ajax, club aussi mythique que malade, pour la première journée de Ligue Europe, au sein d'un groupe qui compte aussi Brigthon et l'AEK Athènes. A Amsterdam, soutenus par 2 600 supporters, (54 000 spectateurs), pour tenter de réagir et faire que ses supporters pensent plus au terrain qu'à la crise extra-sportive.

Aubameyang: "c'est une sacrée tourmente"

loading

"C'est une sacrée tourmente lâche d'emblée Pierre-Emerick Aubameyang, en conférence de presse d'avant-match, hier soir, à Amsterdam. C'est sûr que c'est un contexte un peu particulier. Ce n'est pas facile, on est humain, on y pense aussi. Mais l'important est de nous concentrer sur le terrain explique l'attaquant. On doit se serrer les coudes et aller de l'avant."

"La tristesse" de Pancho Abardoado

Pour oublier ces jours pénibles et tenter d'avance. Car "oui, il y a de la tristesse lâche Pancho Abardonado, entraineur intérimaire nommé "tard mardi soir". "Quand on touche un club qu'on aime, cela fait du mal. Mais il faut passer outre, penser à l'avenir et l'avenir, c'est ce match. Je pense que les joueurs sont prêts à répondre présents car ils savent l'importance de ce match-là et ce qui a pu arriver au club."

loading

Le nouvel entraineur de l'Om Pancho Abardonado en conférence de presse ce mercredi soir à Amsterdam © Maxppp - DIMOU Alexandre

Abardonado, accompagné du directeur sportif David Friio, a "des idées pour ce match. Vous les verrez demain (jeudi) soir."

Ajax Amsterdam-OM est à vivre sur France Bleu Provence avec notre consultant Fabien Laurenti dès 21H00. Avant-match exceptionnel dès 18H00 avec 100% OM.

*Le technicien 'espagnol quitte l'OM. Il démissionne, accompagné de son équipe technique. L'OM, dans un communiqué, déplore cette situation, due à la réunion explosive de lundi soir, entre groupes de supporters et direction, à La Commanderie.