EN DIRECT - Vivez le déplacement très attendu de l'OM au PSG

Il y a une semaine, dès la fin d'OM-Toulouse, triste match très nul (0-0), les supporters olympiens, dont une partie, les virage, ont tancé les joueurs, se demandaient "combien on allait en prendre à Paris?"

Equipe probable: Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Ounahi, Rongier (cap), Véretout - Harit, Aubameyang, Ndiaye.

Sept jours plus tard, avec cette crise extra-sportive très grave, entre groupes de supporters et direction, que pas grand monde n'a vu venir, et qui a conduit à la démission de Marcélino, ils ont basculé dans une autre dimension. La question demeure. Mais, après ce résultats nul encourageant jeudi en Ligue Europe (3-3), même si l'OM ne sait plus gagner (3 match nuls de rang), et avec un marseillais de La Castellane sur le banc, "Pancho" Abardonado, ils se prennent à rêver de succès dans ce classico, face à des parisiens qui ne sont pas dans la forme de leur vie en ce début d'exercice.

3 absents: Kondogbia et Sarrn blessés, Gueye, suspendu

Pour celà, l'entraineur marseillais demande "de l'envie, de la solidarité", et n'oublie pas que son équipe a "de la qualité", quand son capitaine, Valentin Rongier parle "d'aller au Parc sans complexe, avec un plan à respecter".

Notre partenaire StatsOMP retient que le PSG n'a jamais aussi mal débuté une saison depuis que le Qatar en est le propriétaire; il y a 12 ans - StatsOMP

Ce classique est à vivre en direct sur France Bleu Provence dès 20H45 avec notre duo Fabien Laurenti/Bruno Blanzat

