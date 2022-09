EN DIRECT - Vivez le derby de la Côte d'Azur OGC Nice - AS Monaco sur France Bleu Azur

Les jambes plus légères après la victoire à Lille et l'esprit plus apaisé avec la fin du mercato, les Aiglons reçoivent l'AS Monaco ce dimanche à l'Allianz Riviera (20h45). Un derby de la Côte d'Azur entre deux retardataires qui plafonnent à 5 points après journées.

On sera loin de la fête des voisins ce dimanche soir à l'Allianz Riviera. Mais au moins le Gym a rejoint l'ASM au même étage mercredi en allant s'imposer à Lille pendant que Monaco perdait pied face à Troyes (2-4). Cinq points chacun, rythme de relégable après cinq journées pour ces deux ambitieux qui vont entamer leur campagne européenne jeudi prochain.

Un Rocher fissuré au mois d'août

D'ici là ce derby de la Côte d'Azur doit permettre d'y voir plus clair sur les potentiels de ces deux équipes perturbées par leur été. Monaco n'aime décidément pas les préliminaires et a été sorti de la Ligue des Champions avant même de pouvoir entendre la petite musique. Une élimination précoce qui n'a pas encore été digérée puisque l'ASM ne s'est plus imposé en Ligue 1 depuis la défaite fatale à Eindhoven. Et encaisse au moins un but par match depuis le début de saison.

Pas encore la crème anglaise à Nice

A quelques kilomètres du Rocher, on est loin de la promenade des Anglais en ce début de saison. Nice traverse une crise de croissance et la prise de pouvoir des Britanniques Dave Brailsford et Iain Moody tardent à montrer ses effets sur le terrain. En tout cas au niveau des résultats. Car le mercato porte leur patte à tous les deux et la connexion avec la Premier League est évidente. Et durable ? Jean-Pierre Rivère le président espère poursuivre la collaboration avec Moody, même si un Directeur général (Fabrice Bocquet) et un Directeur sportif vont arriver.

Laborde et Diop déjà sur le pont

En attendant de se structurer, le Gym doit engranger. Avec son effectif enfin au complet. Trois recrues ont signé après la victoire à Lille et sont déjà dans le groupe pour affronter Monaco. Bech Sorensen, Bryan et Laborde vont apporter des solutions derrière et devant à Lucien Favre, qui peut aussi compter sur la plus grosse recrue de l'été Sofiane Diop, remis d'une gêne aux adducteurs depuis son arrivée de... Monaco. Quand on sait que Pépé a ouvert son compteur rouge et noir face à son ancien club mercredi à Lille, on a bien envie de voir le jeune milieu offensif sur la pelouse de l'Allianz Riviera. En revanche pas de Billal Brahimi, qui paye la nouvelle concurrence offensive.