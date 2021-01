EN DIRECT : vivez le Derby entre l'ASSE et Lyon sur France Bleu Saint-Étienne Loire

Une équipe de l'ASSE décimée par la COVID, un Chaudron vide, ce premier Derby de l'année 2021 est encore plus particuliers. Mais l'enjeu reste le même : la suprématie régionale. Coup d'envoi à 21h, avant-match dès 20h30 sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Le Derby entre l'ASSE et l'OL se déroule à huis clos et dans une contexte sanitaire très particuliers

La suprématie régionale peut basculer de camp ce dimanche soir. En effet, jusqu'à présent, l'ASSE avait le plus grand nombre de victoire face à Lyon. Or, depuis l'automne dernier, il y a une parité en terme de succès dans les derby : 44 victoires pour chaque équipe. S'il n'y a pas match nul, l'une des deux équipes va reprendre le dessus sur l'autre. On préférerait que ce soit l'ASSE surtout que les Verts manquent cruellement de points au classement de la Ligue.

