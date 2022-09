EN DIRECT - Vivez le match Ajaccio - OGC Nice sur France Bleu Azur

Allumer la lumière sur la pelouse de la lanterne rouge. Voilà la mission des Aiglons ce dimanche (15h) face à Ajaccio. Promus en Ligue 1, les Corses ne déméritent pas en ce début de saison mais ne comptent qu'un petit point après six journées. Ils restent même sur quatre défaites de suite. En face, le Gym se débrouille mieux à l'extérieur qu'à la maison depuis la reprise, avec un succès à Lille lors du dernier déplacement. Mais les faux-pas à l'Allianz Riviera plongent Nice dans la deuxième partie du classement et il y a donc urgence à prendre des points et décoller en championnat.

Delort retourne où tout a commencé pour lui

Auteur d'une deuxième période emballante face à Cologne jeudi, le Gym a peut-être enfin trouvé la bonne formule. Du jeu en mouvement, des occasions et un duo déjà décisif devant. Delort-Laborde se (re)trouvent déjà les yeux fermés et le premier a transformé le pénalty provoqué par le second face aux Allemands. Même s'il a beaucoup joué depuis le début de saison, Delort doit avoir envie d'enchaîner sur la pelouse où il a effectué ses débuts en professionnels il y a douze et connu une montée avec l'ACA en 2011.

Rosario suspendu

Ramsey, Atal et Lemina sont toujours blessés et forfaits alors que Pablo Rosario est suspendu. Ce déplacement en Corse sera donc peut-être l'occasion de voir les premiers pas de la dernière recrue Ross Barkley, présenté vendredi à la presse et qui nous a affirmé être prêt. L'international anglais est dans le groupe.