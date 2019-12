EN DIRECT - Vivez le match crucial de Ligue 2 entre Le Mans FC et l'US Orléans

Le mans

"C'est un match important pour nous, mais c'est aussi un match important pour eux." Le milieu manceau Guessouma Fofana résume parfaitement le contexte de cette rencontre entre deux équipes à la recherche de points. Et pour lesquelles cette confrontation pourrait être un tournant de la saison. Actuellement, quatre points les séparent. Une victoire du Mans et Orléans serait relégué à sept points. À l'inverse, une victoire de l'USO lui permettrait de recoller au groupe des candidats au maintien.

Pour suivre le match en direct, cliquer sur le player ci-dessous

Après une bonne séquence en octobre, Le Mans FC, 19e, reste sur deux nuls et deux défaites en championnat, notamment à domicile face à Châteauroux il y a 15 jours. "Cette défaite a fait mal aux têtes, mais il faut rebondir et montrer qu'il n'y a pas de cassure avec ce que l'on a fait de bien depuis deux mois", souligne le coach manceau Richard Déziré.

Toujours privé des ses deux gardiens Thuram (reprise) et Aymes (panaris), ainsi que de Gope-Fenepej (reprise) et de Kanté (suspendu), Le Mans FC compte également pas moins de cinq joueurs incertains pour ce match. Boissier est mis à disposition de la réserve.

Orléans au bord du précipice

Si la situation du Mans FC n'est pas reluisante, celle d'Orléans l'est encore moins. Dernier du classement avec une seule victoire en 17 journées, l'équipe du Loiret joue gros. Elle doit gagner au risque de décrocher sérieusement. De plus, elle reste sur deux dernières prestations plutôt inquiétantes avec une lourde défaite contre le leader Lorient (4-0). Et une élimination à Rouen, contre une Nationale 2 en coupe de France. Une vraie crise, à tel point que l'entraîneur, Didier Olle-Nicolle, a décidé d'écarter certains joueurs, comme Vincent Thill ou Joris Correa : "Il y a trop de garçons qu'on a essayé, qu'on change, à qui on redonne une chance et ça ne prend pas. Notamment ceux qui sont là, à un moment, pour se révéler, se montrer, amener de la fraîcheur. Ils ne l'ont pas fait. Donc pour les deux derniers matchs de l'année, seront sur le terrain les joueurs les plus expérimentés de mon effectif, qui étaient là l'an dernier et qui ont l'expérience de la Ligue 2, afin de ne pas être stressés par le moment."