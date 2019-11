EN DIRECT - Vivez le match de Ligue 2 Le Mans FC - Grenoble

Le Mans, France

Grâce à sa victoire à Clermont la semaine dernière, Le Mans FC a enfin quitté la zone rouge. De quoi gagner encore un peu plus de confiance. Mais dans ce championnat de Ligue 2, chaque match est un combat. Et il va falloir remettre le bleu de chauffe dès ce vendredi soir, pour cette 14e journée, face à un adversaire coriace. Invaincue depuis huit matchs, l'équipe du Grenoble Foot 38 n'a plus encaissé de but depuis cinq journées et reste sur trois succès lors de ses quatre derniers déplacements.

Un match à écouter en direct, dès 19 h 30, en cliquant sur le player ci-dessous :