EN DIRECT - Vivez le match Guingamp - Le Mans de la 9e journée de Ligue 2

Ce lundi soir, les Manceaux tenteront d'accrocher un résultat sur la pelouse d'une équipe bretonne mal en point. Mais qui reste l'un des poids-lourds de cette Ligue 2. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Maine.

La neuvième journée de Ligue 2 se referme sur ce choc entre deux équipes mal classées. Le Mans FC va défier ce soir au stade du Roudourou l'En Avant Guigamp. Une équipe bretonne taillée pour le haut du classement mais qui connaît un début de saison difficile : 15e avec seulement 2 victoires et un entraîneur, Patrice Lair, démis de ses fonctions il y a une semaine. Il a depuis été remplacé par son adjoint Sylvain Didot. De leurs côtés, les Manceaux, qui restent sur deux lourdes défaites, tenteront de ramener quelque chose de Bretagne pour améliorer leur maigre bilan comptable et leur situation toujours délicate : 19e avec une victoire et sept défaites.

