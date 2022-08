EN DIRECT - Vivez le match Lille - OGC Nice sur France Bleu Azur

Toujours privé de succès en Ligue 1 et en position de relégable à l'entame de cette 5e journée de Ligue 1, l'OGC Nice se déplace sur la pelouse de Lille ce mercredi soir. Avec un groupe réduit et rajeuni. Et en attendant les dernières recrues.

Le rythme s'accélère. Sur le calendrier et en coulisse. Le Gym enchaîne un 6e match en moins de deux semaines ce mercredi soir à Lille. Pendant que les dirigeants finalisent les derniers transferts pour transformer en profondeur l'effectif. Il ne reste finalement plus que sur le terrain que les Aiglons sont à l'arrêt. 18e et relégable, Nice vient de prendre une claque face à l'OM (0-3) et ne compte que deux points après quatre journées, pire départ rouge et noir depuis 10 ans.

Le retour des tauliers

Mais pas de panique, Lucien Favre répète à qui veut l'entendre que la mayonnaise va mettre du temps à prendre avec ce mercato tardif et la qualification pour la phase de groupes de l'Europa Conference League était semble-t-il la priorité du mois d'août. Après avoir changé cinq joueurs entre les matchs face à Tel Aviv et Marseille, le coach niçois va retrouver ses hommes forts du début de saison, si on peut les qualifier ainsi. Todibo de retour de suspension, Youcef Atal et Khephren Thuram reposés. Le Onze niçois aura plutôt fière allure avec le retour de Nicolas Pépé dans le Nord, où il s'est révélé il y a trois ans sous le maillot lillois.

Le Gym avait lancé sa saison à Lille la saison dernière

En attendant de pouvoir compter sur Sofiane Diop et Gaëtan Laborde, Favre confie les clefs de l'attaque à Andy Delort, qui ronge son frein en ce début de saison. Un petit but sur pénalty et un manque de réussite frustrant pour celui qui ne ménage pas ses efforts sur la pelouse. La saison passée le Gym avait lancée sa saison à Lille en s'imposant 4-0 face à des Dogues édentés. On se contenterait volontiers d'un succès plus étriqué alors qu'en face le Losc se porte pas mal avec 7 points sur 12, malgré la raclée face au PSG (1-7). Seuls Cabella et Weah manquent à l'appel côté Lillois. Alors que Lemina est toujours suspendu côté niçois.