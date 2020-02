EN DIRECT - Vivez le match Lorient - Le Mans FC de la 23e journée de Ligue 2

Sarthe, France

Personne ne s'attend à un exploit du Mans FC, ce mardi soir, sur la pelouse de Lorient. Leaders incontestés de Ligue 2, avec cinq points d'avance, la meilleure attaque, la deuxième meilleure défense et un effectif digne de la Ligue 1, les Merlus restent sur cinq victoires de suite à domicile. Difficile, donc, d'imaginer le 17e de Ligue 2, toujours plombé par la plus mauvaise défense du championnat, venir arracher des points... Et pourtant, en football tout est possible ! D'ailleurs, Le Mans était venu se qualifier au stade du Moustoir lors du premier tour de coupe de la Ligue au mois d'août.

Lorient - Le Mans, 23e journée de Ligue 2 : un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Maine, dès 20 h 30, en cliquant sur le player ci-dessous.