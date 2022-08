EN DIRECT - Vivez le derby OGC Nice - OM sur France Bleu Azur

Un an après le souvenir douloureux du match arrêté entre l'OGC Nice et l'OM, les deux clubs se retrouvent à l'Allianz Riviera à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Le Gym espère décrocher sa première victoire en championnat alors que Marseille est toujours invaincu. Pépé est déjà dans le groupe.

Le paysage a changé depuis le dernier affrontement entre l'OGC Nice et l'OM en championnat à l'Allianz Riviera. Mais les Marseillais ne seront pas dépaysés, eux qui étaient venus se faire éliminer en Coupe de France au printemps, avaient pu voir les mesures prises par le Gym après les incidents du 22 août 2021. Ce soir-là reste une cicatrice pour le club, et notamment son président Jean-Pierre Rivère, qui refuse toute demande d'interview à ce sujet.

à lire aussi Nicolas Pépé arrive à l'OGC Nice

Souviens toi l'été dernier

Sanctionné d'un point de pénalité, le Gym avait assumé et pris des décisions fortes pour éviter que ces jets de bouteille et envahissement de terrain ne se reproduisent. Les premiers rangs des tribunes derrière les buts ont été enlevés pour empêcher les supporters de descendre sur la pelouse. Les bouteilles d'eau supprimées (comme dans tous les stades de Ligue 1 aujourd'hui). Et des filets géants installés devant chaque virage. Des mesures qui semblent porter leur fruit, même si des supporters regrettent devoir subir ces mesures pour quelques imbéciles.

à lire aussi L'OGC Nice renverse le Maccabi Tel Aviv au bout du suspense

Deux équipes transformées

Sur le terrain aussi le paysage a sacrément changé. Les deux bancs ont changé de propriétaire. Lucien Favre a remplacé Christophe Galtier d'un côté alors que de l'autre Igor Tudor a succédé à Jorge Sampaoli, les deux équipes changeant ainsi de visage et d'approche. Favre attend encore ses renforts pour retrouver l'allant dans le jeu qu'on avait pu voir lors de son premier passage. Le Gym est à la recherche de son premier succès en Ligue 1 et cherchera à surfer sur la vague d'enthousiasme créer par la qualification européenne jeudi soir. En face, Marseille, qui a eu de la chance au tirage en Ligue des Champions, est toujours invaincu et a semble-t-il digéré le changement d'identité imposé par son nouveau coach (2 victoires - 1 nul en trois journées).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pépé convoqué, Daniliuc sur le départ

Pour amener de la fraîcheur à un groupe amoindri par les suspensions de Todibo et Lemina et la fatigue d'une prolongation jeudi soir, Lucien Favre peut compter sur sa 7e recrue de l'été, l'ailier ivoirien Nicolas Pépé. Présenté jeudi au public, vendredi à la presse, l'ex-Gunner est déjà dans le groupe convoqué pour ce derby. En revanche le jeune autrichien Flavius Daniliuc ne sera pas là et ne rejouera probablement pas sous les couleurs du Gym. Le jeune défenseur est en instance de départ vers l'Italie alors que le milieu Morgan Schneiderlin reste lui aussi en marge du groupe.