EN DIRECT - Vivez le match Slovàcko - OGC Nice sur France Bleu Azur

On sera très loin des ambiances bouillantes de Tel Aviv et Belgrade. Les Aiglons vont découvrir ce jeudi soir le petit stade de Slovàcko. 8.000 places et des allures d'enceinte à l'anglaise avec ses quatre petites tribunes en tôles proches de la pelouse. Voilà le théâtre champêtre de ce troisième acte européen pour le Gym dans cette phase de groupe de l'Europa Conférence League. Tenus en échec par Cologne (1-1) et Belgrade (1-1) après des prestations convaincantes, les Aiglons sont dans la course pour la qualification mais doivent accélérer.

ⓘ Publicité

Ne pas douter face aux Tchèques

Après les promesses aperçues au Parc des Princes samedi dernier, l'OGC Nice doit confirmer au score et assumer cette fois le statut de favori face à ces Tchèques qui disputent pour la première fois de leur histoire une phase de groupe de coupe d'Europe. Slovàcko s'est ouvert les portes de la C4 en remportant la coupe de République Tchèque la saison passée. Le début d'exercice est plus délicat avec une 10e place au classement pour cette équipe sans star et qui propose un jeu tourné vers l'avant. Les cinq buts marqués déjà face à Belgrade (3-3) et Cologne (2-4) confirment le potentiel offensif. Face aux Serbes, les Tchèques ont tiré plus de 20 fois au but devant leur public.

À lire aussi OGC Nice : Andy Delort absent à Slovacko

Le 3-4-3 confirmé ?

Pour contrer ces velléités, le Gym peut compter sur le retour de son taulier. Suspendu au Parc des Princes, Jean-Clair Todibo va retrouver sa place en charnière. Au contraire d'Andy Delort. Le meilleur buteur du Gym reste sur la Côte d'Azur après avoir ressenti une douleur au mollet mercredi. Son absence devrait inciter Lucien Favre à aligner à nouveau le 3-4-3 qui a fait ses preuves à Paris. On devrait retrouver Pépé à la place de Barkley sur le côté droit.

Slovàcko - OGC Nice : avant-match dès 18h sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 18h45