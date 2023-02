EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes dans l'urgence de prendre des points à Ajaccio

La défaite contre l'OM, mercredi dernier , a une fois de plus mis en exergue toutes les lacunes du FC Nantes dans le secteur offensif. "On recherche des automatismes, notamment avec les nouveaux joueurs arrivés, quatre recrues possiblement titulaires, lance Antoine Kombouaré. Il faut qu’ils s’intègrent vite dans le jeu de l’équipe, il faut qu’on travaille ça à l’entraînement. On leur parle, on échange et on leur maintient notre confiance surtout. On compte sur eux pour retrouver le chemin du but." Car ces derniers temps, les filets adversaires tremblent peu, voire même pas du tout sur les trois derniers matches des Canaris, toutes compétitions confondues.

ⓘ Publicité

Privés de Moses Simon, Nicolas Pallois, Pedro Chirivella et Quentin Merlin, les Jaunes vont devoir se réinventer, ce dimanche après-midi à Ajaccio, s'ils ne veulent pas trembler dans les semaines à venir alors que se profilent Lorient, Lens, Rennes, Paris ou encore Nice, que des formations du top 10 de la Ligue 1. "Ajaccio, on sait que c’est un concurrent direct, c’est une équipe plutôt de notre championnat, analyse Charles Traoré. Il faut y aller faire un résultat positif pour ne pas qu'ils recollent." Et prouver que les Canaris, qui pointent à quatre points de la zone de relégation, sont capables de regarder "devant eux" comme l'appelle de ses vœux Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes n'a que quatre points d'avance sur la zone rouge

loading