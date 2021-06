En équipe de France, le Girondin Jules Koundé a "l'objectif de ne pas être en tribunes"

Appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020, Jules Koundé, le défenseur originaire de Gironde, et ancien des Girondins de Bordeaux est arrivé chez les Bleus "avec beaucoup de naturel", et d'ambition.

Cela fait en quelque sorte partie du bizutage. Comme il comptait parmi les surprises de la liste de Didier Deschamps pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, qu'il n'avait jamais connue, Jules Koundé a été invité à donner ses premières impressions, vendredi. En conférence de presse depuis Clairefontaine, l'enfant de Landiras, en Gironde, et ex-joueur des Girondins de Bordeaux a répondu avec beaucoup de facilité aux médias pendant plus de 20 minutes. Extraits.

Quelles sont vos premières impressions?

Bien évidemment, c'est un grand honneur d'être ici et je suis très content d'arriver dans ce groupe. L'intégration se passe plutôt bien. C'est un groupe qui est assez ouvert et assez facile d'accès. J'ai été bien bien accueilli et je me suis tout de suite mis dans le travail. Je vais essayer de faire du mieux possible pour me mettre rapidement au niveau et apporter ce que je peux apporter à ce groupe.

Est-ce qu'avant le premier entraînement, il y a eu une petite appréhension, voire une peur de ne pas être à la hauteur ?

Une peur, non. Parce que je pense que si j'ai été appelé, c'est parce que je le mérite, que le coach me fait assez confiance et pense que j'ai les capacités pour évoluer dans ce groupe. Donc j'y suis allé avec beaucoup de naturel, en essayant de jouer mon jeu, de ne pas trop me faire de nœuds dans la tête. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Après, c'est sûr qu'il y a une petite période d'adaptation, mais je vais faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible, pour pouvoir m'intégrer rapidement, montrer que j'ai des qualités et que je peux aider.

Jules Koundé (à droite) à l'entraînement avec l'équipe de France, aux côtés de Kinglsey Coman. © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

Vous êtes un groupe de 26 avec seulement 23 places sur la feuille de match. En tant que petit nouveau, comment vous appréhendez le fait de pouvoir vous retrouver éventuellement dans les trois malheureux ?

Ça fait partie du jeu. On sait que forcément, il y aura trois joueurs qui ne seront pas sur la feuille de match à chaque fois. J'essaie de ne pas trop y penser, de vivre le moment présent, de prendre du plaisir et surtout d'être très concentré sur ce que j'ai à faire aux entraînements pour pouvoir rentrer dans cette liste. C'est mon objectif d'être sur la feuille de match. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc forcément, je viens ici en ayant l'objectif de ne pas être en tribunes. Après, bien évidemment, le coach a des choix à faire et je les respecterai toujours. Mais je vais donner le meilleur de moi-même pour entrer dans le groupe.

Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui des titulaires ?

C'est difficile à expliquer. Bien évidemment, c'est aussi l'expérience. Ce sont des joueurs qui ont un passé fort avec l'équipe de France, qui ont déjà remporté la Coupe du monde et qui ont aussi une grosse expérience en Ligue des champions, chose qui n'est pas encore mon cas puisque j'ai seulement joué ma première cette saison. C'est la confiance et la connaissance du très haut niveau. Mon objectif est bien sûr d'atteindre ce niveau là, ça viendra avec le temps, je pense.

Au sujet de l'artiste Youssoupha. Vous aimez beaucoup le rap, est-ce que c'est un artiste qui compte dans vos chanteurs ? Est-ce que vous avez un avis sur la polémique autour de l'hymne qu'il a composé ?

C'est un artiste que j'aime bien, que j'ai écouté. Je trouve qu'il a des très belles "lyrics". Ceux qui connaissent, qui sont amateurs de rap pourront certifier qu'il a des jolis textes, avec des paroles qui ont du sens. Concernant l'hymne, je l'ai plutôt apprécié. Ce n'est pas quelque chose dont on discute forcément entre nous. Et concernant la polémique, je préfère pas rentrer là-dedans.

On vous a beaucoup entendu dans vos interviews, sur les réseaux sociaux, sur des sujets sociétaux. D'où ça vient, cette volonté de s'engager sur différentes thématiques sociétales ?

Je pense que ça vient de ça vient de mon éducation. Ma mère m'a éduqué à être ouvert et à pouvoir parler librement des choses qui me concernent, qui me touchent. Je ne me sens pas comme quelqu'un d'engagé, j'essaie juste de partager ce que ce que je ressens. Et si ça peut toucher d'autres gens ou aider à faire avancer certaines choses, c'est avec plaisir. Mais je ne vois pas ça comme un fardeau, quelque chose que je me sens obligé de faire. Je le fais quand j'en ai envie et en essayant de le faire de la manière la plus intelligente possible.

Vous avez été formé aux Girondins de Bordeaux. Quel est votre regard sur le contexte très particulier des Girondins cette saison ?

C'est difficile. Ça fait déjà quelques années, même quand j'y étais, que les Girondins vivent une situation délicate, instable, avec beaucoup de changements d'entraîneurs, un changement d'actionnaire aussi, qui a été compliqué. Je pense aussi, des mauvaises décisions, des maladresses, avec notamment les supporters, à qui je pense, parfois, on a un peu manqué de respect.

Jules Koundé, ici en janvier 2019 sous les couleurs de Bordeaux, face à Angers. © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE

Et puis après, sur le plan sportif, ça a été difficile, mais ils ont fait l'essentiel les deux derniers matchs pour pouvoir maintenir ce magnifique club en Ligue 1. J'espère que l'année prochaine et les années qui viendront seront un peu plus un peu plus stables pour permettre à l'équipe d'évoluer dans de meilleures conditions. Parce que je l'ai aussi vécu dans une moindre mesure, mais ce n'est jamais facile de performer et d'avoir la tête uniquement au foot, quand l'environnement n'est pas stable. En tout cas, je les suis de près et je ne leur souhaite que le meilleur.