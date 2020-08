En football, les Parisiennes contre Bordeaux en demi-finale de la Coupe de France

En football, l'heure de la reprise pour les femmes après cinq mois d'arrêt lié à l'épidémie. Les Parisiennes se déplacent à Libourne pour affronter les Bordelaises en demi-finale de Coupe de France ce dimanche soir à 20h30, avec du public. La dernière rencontre pour le PSG date de fin février pour le compte de la 16e journée du Championnat de France. Depuis, plus rien, à part trois rencontres amicales, à cause de l'épidémie.

Le PSG favori contre Bordeaux

Les joueuses d'Olivier Echouafni sortent de cinq semaines de préparation. Même si les Parisiennes sont favories, le technicien se méfie des Bordelaises, qui occupaient la troisième place derrière Lyon et Paris au 23 février. "On est content de retrouver la compétition et de terminer cette Coupe de France. Je pense que Bordeaux l'est également. Ce match a une importance capitale, car il y a une place en finale à aller chercher, et parce que les deux équipes seront prêtes à accéder au dernier acte", a estimé le coach des Parisiennes.

De son côté, l'OL, en tête du Championnat au moment de l'arrêt définitif de la saison, joue aussi sa demi-finale contre Guingamp ce dimanche à 15h. Si les Lyonnaises passent l'obstacle de l'En-Avant Guingamp, 6e au classement avant l'arrêt de la saison, elles pourraient affronter le PSG, pour une finale entre les deux dominatrices du foot français, au stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre dimanche 9 août.