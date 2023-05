En Haute-Vienne, un footballeur est radié à vie après avoir agressé un arbitre lors d'un match

Il ne pourra plus rentrer dans un stade ni jouer au football. Un jeune homme de 19 ans, joueur au Vigenal FC , est radié à vie par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, confirme l'instance ce mardi après-midi. Les faits, qui remontent au 19 mars dernier, ont été examinés le 11 mai en commission de discipline. Le club va être notifié des sanctions validées cette semaine et aura sept jours pour faire appel à réception du courrier.

Les faits sont graves. Il est en effet reproché à ce joueur d'avoir insulté et frappé l'arbitre lors d'une rencontre entre le club du Vigenal et les Charentais de Ruffec, le 19 mars dernier. Deux autres spectateurs, joueurs et licenciés du club du Vigenal, s'en sont également pris à l'arbitre. L'arbitre assistant est alors sorti de son rôle en jetant son drapeau et s'approchant, avant de prendre aussi des coups de la part des jeunes.

Le stade de Buxerolles suspendu neuf mois

L'arbitre souffrait d'un traumatisme crânien et de plusieurs contusions qui ont entraîné une ITT de plus de huit jours. C'est pour cette raison que les trois jeunes, le joueur du Vigenal FC ainsi que les deux spectateurs, ont été radiés à vie par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. L'arbitre assistant écope de son côté de deux matches de suspension.

Le club paye un lourd tribut aussi après cet incident puisqu'il ne pourra pas évoluer dans son stade de Buxerolles pendant neuf mois et devra se passer de public. Un retrait de huit points a aussi été prononcé envers le Vigenal FC, les faisant dégringoler de la neuvième à la douzième et dernière place du classement de Régionale 3, place entraînant une relégation du club en Départementale 1.

15 à 20 cas sur 80.000 matches selon la Ligue de Nouvelle-Aquitaine

Cette décision n'a pas été prise "de gaîté de cœur" explique Saïd Ennjimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. "Aujourd'hui, on se permet des choses sur le rectangle vert qu'on ne se permettait pas il y a quelques années" continue Saïd Ennjimi. Pour lui, cette décision est aussi une manière de "lancer un signal fort envers nos licenciés que la ligne rouge, si on la franchit, on s'expose aux risques, mais aussi envers nos arbitres pour les rassurer et leur dire que l'institution les protège". Il rappelle cependant que 99,9% des licenciés viennent jouer au foot de manière tranquille, sourire et voir des enfants courir derrière un ballon.