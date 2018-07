Cherbourg, France

"C'est tellement fou, on n'y croit pas". Après 90 minutes de stress, l'explosion de joie pour les supporters venus nombreux dans les bars des abords de la place De-Gaulle à Cherbourg. Des centaines de personnes en communion derrière les Bleus. Le coup de sifflet final et la victoire des Bleus 1-0 face à la Belgique grâce à une tête de Samuel Umtiti sonne comme une délivrance : douze ans après, la France va retrouver les saveurs d'une finale de Coupe du monde. "J'ai trop chanté la Marseillaise là. 2018, 20 ans plus tard, on va le refaire", confie Julien, la voix totalement cassée.

Un bain dans la fontaine de la place de-Gaulle

Pour célébrer la qualification, des supporters ont craqué des fumigènes. Certains ont repris des refrains bien connus comme "I will survive", LA chanson de l'épopée des Bleus en 1998. "J'avais 6 ans en 98. J'ai l'impression que cette année, on va aller au bout", confie Benoît. Et pour finir - et se rafraîchir, quelques fans des Bleus sont montés dans la fontaine de la place De-Gaulle.

⚽️ 🇫🇷Pour fêter la qualification de l'@equipedefrance en finale de la #CM2018, certains ont même fait trempette dans la fontaine de la place De-Gaulle à #Cherbourg#FBSport#FRABELpic.twitter.com/JLMqV5G7th — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) July 10, 2018

Des supporters ont craqué des fumigènes © Radio France - Pierre Coquelin