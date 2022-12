EN IMAGE - La victoire du Maroc célébrée à Perpignan

Mardi soir, entre 300 et 500 personnes se sont réunies place de la Résistance à Perpignan suite à la victoire du Maroc sur l'Espagne en 1/8 de finale de la Coupe du monde de football au Quatar. Avec drapeaux et pétards, tous ont entonné un chant de victoire. Au programme du début de soirée : concert de klaxon et feux d'artifices.

Sur la place de la Résistance, des centaines de jeunes mais aussi de nombreuses familles venues célébrer dans la rue la qualification du Maroc pour les 1/4 de finale.