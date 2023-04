EN IMAGES - 500 supporters présents à l'entraînement du FC Nantes à quatre jours de la finale

Ludovic Blas, l'un des joueurs les plus sollicités lors de cet entrainement du FC Nantes ouvert au public

Malgré le triste nul 2 partout dimanche dernier en ligue 1, l'ambiance était bon enfant ce mardi après-midi à la Jonelière. LE FC Nantes avait ouvert l'entraînement au public et à la presse, à quatre jours d'un match historique : la 2ᵉ finale de coupe de France d'affilée des Canaris. Revivez en photos et vidéos ce moment de partage.

Les 500 supporters assistent à l'entrainement du FC Nantes à quatre jours de la finale de la coupe de France © Radio France - Céline Loizeau

Beaucoup d'enfants sont venus assister à cet entrainement ouvert au public en cette période de vacances scolaires © Radio France - Céline Loizeau

Dans le public, Thaïs et Weelane, 8 et 9 ans, joueuses au sein d'une des équipes de jeunes du FC Nantes © Radio France - Céline Loizeau

Blas et Lafont les plus populaires

À l'issue de l'entraînement, les supporters ont pu approcher directement les joueurs, échanger avec eux. Les Canaris se sont livrés à des séances photos et des signatures d'autographes. Parmi les joueurs les plus "réclamés": Ludovic Blas et Alban Lafont.

Susie et Océane, 12 ans, fans de Ludovic Blas © Radio France - Céline Loizeau

Silène, Léonie, Sidonie et Stéphane sont venus de Redon (Ille-et-Vilaine) pour assister à cet entrainement du FC Nantes © Radio France - Céline Loizeau

L'ex-niçois Andy Delort, arrivé au mercato d'hiver se livre avec sourire à l'exercice des selfies avec des enfants tout sourire. © Radio France - Céline Loizeau

Qui sera le gardien titulaire ?

Qui gardera les cages du FC Nantes samedi soir ? Remi Descamps habituel gardien en coupe de France, blessé lors de la demi-finale contre Lyon, est rétabli. Il prétend donc à une place de titulaire. Mais l'an dernier, Antoine Kombouaré avait préféré titulariser Albant Lafont pour la finale contre Nice. L'entraîneur nantais tranchera ce jeudi soir.

Remi Descamps ne sait pas encore s'il jouera samedi soir, mais en attentant, remis de sa blessure, il savoure ce contact avec les supporters © Radio France - Céline Loizeau