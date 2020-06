EN IMAGES - Avant de reprendre l'entraînement, les footballeurs de l'US Orléans passent des tests Covid-19

C'était jour de reprise ce lundi à l'US Orléans, qui s'apprête à évoluer en National lors de la saison 2020/2021 : une rentrée particulière puisque tous les joueurs, le staff et les salariés sont testés pendant deux jours pour savoir s'ils ont contracté le Covid-19.

US Orléans

C'était jour de reprise ce lundi à l'US0, le club professionnel de football d'Orléans, relégué en National la saison prochaine (même si le recours du club pour obtenir le maintien en Ligue 2 doit être examiné vendredi par le conseil d'état).

Deux jours de tests Covid

Pendant deux jours, au siège du club, au stade de la Source à Orléans, le staff, avec le nouveau coach Claude Robin, le personnel administratif et les joueurs subissent des tests Covid-19 avant la reprise de l'entraînement à proprement parler qui aura lieu mercredi.

Le siège du club orléanais en ce jour de reprise - US Orléans

Ces deux premiers jours se déroulent "à huis clos", la présence de journalistes n'étant pas autorisée, indique l'USO. Sur les photos transmises par le club, on aperçoit plusieurs des recrues qui viennent de signer à Orléans, comme Florian Lapis, venu de Niort (Ligue 2), ou le jeune latéral Bryan Teixeira, 19 ans, prêté par Clermont, en provenance de Concarneau (National).

Bryan Teixeira passe un test Covid, et ça n'a pas l'air super agréable - US Orléans

Côté arrivées, le club avait fait savoir, la semaine dernière, qu'il avait fait signer l'attaquant Carnéjy Antoine, l'un des artisans du beau parcours de St-Pryvé St-Hilaire en coupe de France la saison passée, ainsi que le défenseur central Djessine Seba en provenance de Cholet, club de National. Autre joueur venu de Cholet : Ismaël Keita, milieu malien, avait signé au début du mois de juin à Orléans. Enfin, l'arrivée du gardien Franck L'Hostis, 30 ans, venu du Puy (National), a été annoncée jeudi dernier.

Enfin, pour les départs, en plus de Joris Correa (reparti à Chably, en Ligue 2) et Thomas Ephestion (qui signe à Westerlo, en Belgique), le talentueux Maxime D'Arpino, milieu de 24 ans, formé à Lyon et ayant passé trois ans à Orléans, part lui aussi en Belgique, dans un club de D1, le KV Ostende.