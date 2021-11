EN IMAGES - Chauvigny se qualifie pour les 32e de finale de la Coupe de France en battant Le Havre

Carton plein pour les clubs poitevins en Coupe de France de football ! Après le Stade poitevin ce samedi c'est Chauvigny qui a battu un club professionnel. Les amateurs de la Vienne se sont imposés face au Havre, équipe de Ligue 2 ce dimanche 28 novembre. Victoire aux tirs au but après un score de 0-0 à la fin du temps réglementaire. Le match s'est joué à Châtellerault, au stade de la montée rouge.

Je leur avais dit d'être extraordinaires, ils l'ont été

"C'est magnifique. Je leur avais dit d'être extraordinaires, ils l'ont été. Je leur ai dit la Coupe il y a toujours une magie, il suffit qu'on soit sérieux et on sait pas ce qu'il peut se passer. C'est une superbe finalité parce qu'un petit club comme le notre avec 8000 habitants, un des plus petits budgets de National 3 avec la débauche d'énergie qu'on met tous les jours à nos entraînements, c'est un soulagement et une grosse satisfaction pour ce club", réagit Stéphane Malloyer, le coach de Chauvigny.

Des supporters à fond derrière Chauvigny ! © Radio France - Noémie Guillotin

Les tribunes du stade de la montée rouge à Châtellerault étaient remplies © Radio France - Noémie Guillotin

Certains ont décidé de prendre de la hauteur pour voir le match © Radio France - Noémie Guillotin

Le tirage au sort des 32e de finale se déroule ce lundi 29 novembre à 19h. C'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 Les matches se joueront le week-end du 18 et 19 décembre.