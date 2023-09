EN IMAGES - Clermont Foot : la nouvelle pelouse sera tout juste prête pour le Paris Saint-Germain

C'est une course contre-la-montre et le directeur du stade Gabriel-Montpied assure que tout sera prêt à temps. Ravagée par une maladie, la pyriculariose, la pelouse installée au début de l'été a déjà dû être intégralement remplacée. La dernière plaque sera posée ce jeudi soir, soit moins de 48h avant le coup d'envoi du match entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain.

ⓘ Publicité

Evidemment, un délai trop court pour voir ces plaques de gazon prendre racine. Mais pas d'inquiétude à avoir selon le directeur du stade Romuald Lambert, "on a des plaques de 35 millimètres d'épaisseur, il n'y aura pas de pieds qui vont se dérober." Parce que "ce n'est pas du rugby et on est sûrs qu'il n'y aura pas d'arrachages sur les premiers appuis samedi soir", insiste Romuald Lambert.

La métropole est allé chercher du gazon à Milan, en Italie, en toute urgence. © Radio France - Evan Lebastard

Un gazon arrivé en urgence de Milan

La pelouse avait déjà été changé avant la reprise de la saison. "Le champignon est apparu dès le mois d'août, juste avant le match face à Metz", retrace le directeur du stade. La pelouse alors notée 18/20 par la Ligue de football professionnel (LFP) lors du match contre Monaco voit sa note chuter à 6,9/20 pour la réception de Metz. Les opérations menées pour tenter de sauver la situation pendant la trêve internationale améliorent à peine les choses, la note remonte seulement à 8,4/20 pour la rencontre face à Nantes. Le constat est clair, le système racinaire est atteint et la pelouse ne pourra pas repartir pour la réception du Paris Saint-Germain

Débute alors une course contre-la-montre. Les équipes de la métropole partent voir une parcelle jeudi 21 septembre au sud d'Amsterdam. En attendant le décapage du gazon malade a déjà débuté au stade Gabriel-Montpied. Sauf qu'une fois aux Pays-Bas, cela ne se passe pas comme prévu. "On est arrivé, on a fait des tests et la parcelle ne répondait pas à nos attentes. L'enracinement n'était pas bon." Il a faut alors trouver une alternative en urgence, direction l'Italie. Le vendredi matin l'équipe se retrouve à Milan qui cette fois répondait à toutes les attentes. 24h de stress intense qui commencent à peine à retomber.

Un coût de l'opération non communiqué

La priorité pour les équipes du stade, c'était de préserver l'intégrité physique des joueurs et la pelouse malade ne pouvait plus répondre à cette attente. En revanche il faut tout de même s'attendre à quelques faux rebonds lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, notamment parce que les jointures entre les différentes plaques seront encore bien visibles. Le terrain fait 68 mètres de large pour autant de jointures. La pelouse sera dans un état optimale pour la réception de Nice, prochain match à domicile après le PSG, le 29 octobre prochain.

Les jointures de la pelouse du stade Gabriel-Montpied sont encore bien visible et pourraient provoquer de faux rebonds. © Radio France - Evan Lebastard

En revanche c'est silence radio à la métropole quant au prix de l'opération. La première pelouse posée par l'entreprise Treyve Paysages était toujours sous garantie, mais l'entreprise a parfaitement respecté les normes et le champignon ne peut leur être imputé. En revanche, Treyve Paysages a pris à sa charge "une grande partie du replaquage" de la nouvelle pelouse, indique la métropole.