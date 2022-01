EN IMAGES - Coupe de France : Bergerac s'illumine aux couleurs de son club avant le match contre Saint-Etienne

La mairie de Bergerac a illuminé sa façade de bleu et de rouge avant le match contre Saint-Etienne ce weekend en huitième de finale de la Coupe de France de football. Dans le centre, plusieurs vitrines se sont également colorées aux couleurs du Bergerac Périgord Football Club.

La ville de Bergerac s'illumine aux couleurs de son club. Le Bergerac Périgord Football Club joue dimanche son huitième de finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Le match est historique. Il se joue à Périgueux, au stade Francis Rongiéras, mais la communauté urbaine de Bergerac va mettre en place des bus pour convoyer les supporters. Le club a aussi poussé les commerçants à colorer leurs vitrines en bleu et rouge, avec des animations et des lots à gagner. Mais la ville a fait sa part également pour encourager son équipe. Depuis lundi, la mairie est illuminée en bleu et rouge, les couleurs du club, ainsi que le Vieux pont, qui enjambe la Dordogne au centre-ville.