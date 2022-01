EN IMAGES – Coupe de France : la belle aventure de Jura Sud s'arrête face à Saint-Etienne

La magie de la Coupe de France se termine en 16e de finale pour Jura Sud. Ce dimanche, les Jurassiens ont perdu 4-1 contre l'AS St-Etienne à Louhans au stade Bram devant plus de 5.000 spectateurs. Les joueurs n'ont pas à rougir de cette défaite face à une équipe de Ligue 1, bien plus forte.

C'est un match qui restera gravé dans les mémoires des joueurs et des supporters Jurassiens. Ce dimanche, devant plus de 5.000 spectateurs, Jura Sud a affronté l'AS St-Etienne en 16e de finale de la Coupe de France au stade Bram à Louhans en Saône-et-Loire. Malheureusement, la magie de la coupe nationale n'a pas opéré, les Verts ont remporté le match 4-1. Une lourde défaite pour les joueurs de Nationale 2 qui se sont battus jusqu'au bout.

Des premières minutes perturbées par des fumigènes.

Après la reconnaissance du terrain et l'échauffement, le coup d'envoi a été sifflé par l'arbitre du match Mr.Dechepy. Mais après à peine deux minutes de jeu, les supporters stéphanois ont craqué des fumigènes et tiré des feux d'artifices. Le gardien de but de Jura Sud, Cédric Mensah, a été surpris et secoué par ces tirs. La pelouse étant totalement enfumée et les supporters de St-Etienne totalement survoltés, la rencontre a été stoppée pendant une bonne dizaine de minutes.

Pendant cette interruption, tous les supporters franc-comtois ont craint un arrêt définitif du match. Finalement, les joueurs sont revenus sur la pelouse et après environ quinze minutes de jeu, St-Etienne menait déjà 2-0.

Un score qui ne bougera plus jusqu'à la mi-temps. L'arrêt du match et les deux buts coup sur coup ont un peu sonné les joueurs jurassiens, mais ces derniers se sont repris sur les dix dernières minutes de la première mi-temps en se montrant plus agressif et posé dans leur jeu.

Une seconde période plus aboutie pour Jura Sud

Après cette première mi-temps compliquée du côté des tribunes et sur le terrain, les Jurassiens sont rentrés aux vestiaires sous les acclamations du public. C'est peut-être cette ferveur qui a poussé l'équipe à revenir avec de meilleures intentions. Pendant 30 minutes, les joueurs de quatrième division ont tenu tête à l'ogre vert et ils ont même réussi à réduire l'écart devant un public en extase. Le score est de 2-1 à la 78e minute.

Mais la joie n'a été que de courte durée, quatre minutes plus tard, les Stéphanois obtiennent un penalty, transformé par Sako puis quatre minutes plus tard à la 86e minute, coup franc, visiblement anodin offre le quatrième but aux Verts. Score final 4-1.

Pas de regret à avoir pour Jura Sud

La victoire de Jura Sud aurait été un exploit et en vue de la physionomie du match la victoire des Verts n'est pas contestable. "Tout le long du match, j'ai eu la sensation que la victoire n'était pas pour aujourd'hui", a avoué Valentin Guichard, le coach de Jura Sud en conférence de presse. Le fait de jouer devant tant de supporters et contre une aussi grosse équipe a peut-être un peu muselé et effrayé les joueurs jurassiens.

C'est un match et une date qui restera figée dans la tête des joueurs. - Valentin Guichard

Pour la plupart des joueurs, il a manqué ce petit quelque chose pour faire basculer le match en faveur des Jurassiens. "Nous n'avons pas réussi à les faire douter assez longtemps après la réduction du score à 2-1", déclare Jordan Gaubey. Ils avouent que le match s'est joué lors des quinze premières minutes et après le troisième but de l'ASSE. "Il nous a manqué un vrai engouement en fin de match", selon lemilieu de terrain de Jura Sud.

Jordan Gaubey, milieu de terrain de Jura Sud. © Radio France - Claude Bruillot

Pour autant, malgré la défaite, ce match restera gravé dans l'histoire du club, dans la tête des joueurs et des supporters.