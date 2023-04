EN IMAGES - Coupe de France : la joie des supporters du FC Nantes après la qualification en finale

Un magnifique spectacle sur le terrain comme en tribunes ! Le FC Nantes s'est qualifié ce mercredi soir pour la finale de la Coupe de France , en dominant l'Olympique lyonnais (1-0). Le splendide but de Ludovic Blas a libéré tout le stade à la 57e minute de jeu. Et les quelque 34.500 supporters présents ont donné de la voix jusqu'au coup de sifflet final, où ils ont envahi la pelouse, comme un an auparavant.

Dans une ambiance bon enfant, les fans des Canaris ont entonné un "On est en finale" sur la pelouse de la Beaujoire. Des images qui donnent des frissons et laissent présager une magnifique fête le 29 avril prochain au Stade de France face à Toulouse ou Annecy.

Des sourires à la Beaujoire après la qualification du FC Nantes en finale de la Coupe de France © Radio France - Céline Loizeau

Les supporters du FC Nantes ont envahi la pelouse de la Beaujoire après la qualification des Canaris en finale de la Coupe de France © Radio France - Céline Loizeau

L'attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed immortalise l'envahissement de terrain à la Beaujoire © Radio France - Céline Loizeau

Une ambiance de folie

Tout au long du match, les supporters des Canaris ont été à la hauteur de leur réputation. Ils ont poussé les joueurs d'Antoine Kombouaré pendant les 90 minutes, avec notamment un magnifique tifo déployé par la brigade Loire "On est chaud pour s'en refaire une".