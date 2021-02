EN IMAGES - Coupe de France : le Stade Briochin bat l'US Saint-Malo et se qualifie pour les 32e de finale

Sur une pelouse du stade Marville glissante, qui n'a pas favorisé les joueurs offensifs en première période, le Stade Briochin s'est imposé face à l'US Saint-Malo au 8e tour de la Coupe de France. En première période, les Malouins ont le pied sur le ballon, mais peinent à se montrer dangereux devant le but gardé par Maxime Pattier. A l'inverse, les Briochins, sur quelques contres, font passer des sueurs froides à la défense de Saint-Malo mais sans danger.

Au retour des vestiaires, les Griffons retrouvent le fil de leur rencontre. A l'heure de jeu, une perte de balle de Debreux profite à Maël Illien, qui sert Valentin Lavigne sur un plateau : l'ancien lorientais trompe Yavorsky d'un beau plat du pied (1-0, 62e). Le jeu s'ouvre alors tandis que les corps s'usent, et on sent que le K-O est proche. Il survient à la 79e minute, sur un corner frappé par Saïd au premier poteau, Bloudeau place une tête qui trompe le portier de l'US Saint-Malo (2-0, 79e). Saint-Brieuc se qualifie pour les 32e de finale de la Coupe de France, un match qui se disputera samedi à Inzizach-Lochrist contre l'US Montagnarde (R1). Le vainqueur affrontera une équipe de L1 ou de L2 en 16e de finale.

