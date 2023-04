EN IMAGES - Coupe de France : quand Nantes et Lyon nous ont offert des matchs mémorables

Qui rejoindra le Stade de France le 29 avril prochain ? Le FC Nantes reçoit à la Beaujoire l'Olympique lyonnais en demi-finale de la Coupe de France ce mercredi 5 avril. Les Canaris, tenants du titre, espèrent réitérer l'exploit des deux finales remportées coup sur coup, en 1999 (face à Sedan) et en 2000 (face à Calais). Mais ils auront fort à faire face aux hommes de Laurent Blanc.

En effet, les Canaris n'ont pas connu que des succès face aux Lyonnais, loin de là. Toutes compétitions confondues depuis l'an 2000, les Gones ont remporté 24 rencontres, pour 8 nuls et seulement 8 victoires pour le FC Nantes. Mais certains matchs sont restés dans les mémoires.

En 1973, une 3e finale de Coupe perdue par le FC Nantes

Nous sommes le 17 juin 1973. L'ambiance est incroyable au Parc des Princes pour la finale de la Coupe de France, qui oppose le FC Nantes à l'Olympique lyonnais. Ce sont les Gones qui ouvrent le score sur pénalty dès la 29e minute de jeu, et qui doublent la mise à la 63e par l'intermédiaire de Bernard Lacombe. Les Nantais réduisent la marque 20 minutes plus tard grâce à Didier Couécou. Mais ce ne sera pas suffisant.

Les Lyonnais remportent le trophée pour la troisième fois. Et c'est une troisième défaite en finale pour les hommes de José Arribas, après 1966 et 1970. Les Canaris ratent une nouvelle fois le doublé championnat-coupe, exploit qu'ils ne sont toujours pas parvenus à réaliser.

Finale Coupe de France 1973 : Lyon-Nantes (2-1)

En 2015, le triplé de Vincent Bessat au bout du suspense

Ce 20 janvier 2015, le FC Nantes se qualifie pour les 8es de finale de la Coupe de France au bout du suspense. C'est le Lyonnais Alexandre Lacazette qui ouvre le score dès la 5e minute de jeu, mais Vincent Bessat est dans un grand soir et inscrit deux buts en seulement deux minutes (19e et 21e). Nabil Fékir égalise à l'heure de jeu, mais le milieu gauche du FC Nantes crucifie les espoirs lyonnais à la 89e minute et s'offre un triplé !

Les hommes de Michel Der Zakarian peuvent s'enorgueillir d'avoir éliminé le futur vice-champion de France. Mais les Canaris échoueront en 8e face au PSG, vainqueur de la Coupe cette année-là.

Coupe de France : FC Nantes-Olympique Lyonnais : 3-2, le résumé

En 2019, le magnifique coup franc de Limbombé

C'est le dernier succès à domicile des Canaris face à Lyon. Nous sommes le 12 avril 2019, c'est la 32e journée de Ligue 1. Au classement, le FC Nantes pointe à la 15e place quand l'OL est troisième du championnat. Et les Gones peuvent être confiants : ils n'ont plus perdu à la Beaujoire depuis 2008. Mais ce sont bien les hommes de Vahid Halilhodzic qui débloquent le compteur en premier par un but de Kalifa Coulibaly (11e minute), l'attaquant se retrouvant seul face à Anthony Lopes.

L'égalisation des Lyonnais, pourtant dominés, arrive juste avant la mi-temps. Et c'est finalement Anthony Limbombé, grâce à un somptueux coup franc, qui donne définitivement l'avantage aux Canaris, à dix minutes de la fin !

FC Nantes - Lyon : "Un soir à la Beaujoire"

En 2020, une défaite avec les honneurs

Ce 18 janvier 2020, lors des 16es de finale de Coupe de France, les Lyonnais peuvent remercier un jeune joueur de 16 ans, Rayan Cherki. Le milieu offensif a réalisé une performance XXL en inscrivant un doublé dans les dix premières minutes de la rencontre. Si les Nantais réduisent la marque par l'intermédiaire de Renaud Emond, Cherki livre ensuite deux passes décisives. Il provoque également un penalty, mais la tentative de Dembélé est arrêtée par Alban Lafont.

Menés 4-1, les Canaris se réveillent et on assiste à une fin de match de folie. Imran Louza et Moses Simon inscrivent deux buts dans les dernières minutes de la rencontre (83 et 86e). Les Nantais poussent, mais n'arrivent finalement pas à égaliser. Ils sortent de la compétition avec les honneurs. L'OL chutera en demi-finale, sèchement battu par le PSG (5-1).

FC Nantes - OL : le résumé du match