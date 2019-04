EN IMAGES - De 1922 à 2014, revivez les finales de coupe jouées par le Stade Rennais

Le Stade Rennais est une nouvelle fois en finale de la Coupe de France ce samedi 27 avril, face au PSG, tenant du titre. Les Rouge et Noir ont déjà participé à six finales dans la compétition. Retour en images sur ces rencontres, des souvenirs plus ou moins agréables pour les supporters rennais !

48 ans ! Cela fait 48 ans que le Stade Rennais n'a plus remporté de trophée. Les Rouge et Noir ont l'occasion de briser ces années de disette face au PSG, en finale de la Coupe de France le samedi 27 avril prochain. Jusqu'ici, ils ont participé à six finales dans cette compétition, et le bilan n'est pas vraiment en leur faveur : deux victoires pour quatre défaites. Ajoutons à cela un échec en finale de la Coupe de la Ligue en 2013.

Mais les séries sont faites pour être stoppées ! Retour sur ces matchs, plus ou moins joyeux, en images.

Première finale de Coupe de France en 1922

21 ans après sa création, le Stade Rennais participe, pour la première fois, à une finale de Coupe de France. Le club affronte le Red Star à Paris le 7 mai 1922. Résultat décevant : les Bretons sont battus 2-0 par les Parisiens.

Rebelote en 1935, les Rouge et Noir accèdent à la finale de la Coupe de France. Et une nouvelle fois, une défaite au bout du parcours. Ils sont largement dominés par l'Olympique de Marseille, 3 à 0 au Stade de Colombes.

Enfin une victoire en 1965... après deux finales !

Mais trente ans plus tard, en 1965, les Rennais brisent le mauvais sort ! Après avoir battu Lens, Nice et Saint-Étienne en demi-finale, ils affrontent Sedan au Parc des Princes, à Paris. Mais le 23 mai, la rencontre se termine sur une égalité : 2 partout après prolongations. Et à l'époque, pas de tirs aux buts, le match doit être rejoué !

C'est chose faite trois jours plus tard. Et là, les Bretons s'imposent 3 buts à 1, grâce notamment à un doublé de Daniel Rodighiéro.

Sur le site internet du Stade Rennais, René Cédolin, défenseur des Rouge et Noir, se souvient : "C’était le premier grand titre de l’histoire du club et _une véritable folie s’est emparée de la ville de Rennes_. Les gens ont réagi de façon extraordinaire. Comment oublier l’arrivée en gare ? L’avenue Janvier était noire de monde et la place de la Mairie prise d’assaut par la foule."

La fête dans les rues de Rennes après la victoire en Coupe de France ! © Maxppp - Ouest-France

En 1971, les supporters rennais revivent une belle épopée en Coupe de France, jusqu'au stade de Colombes pour la finale face à l'Olympique Lyonnais. Il faut attendre la 63e minute pour voir l'unique but du match : un penalty pour Rennes auprès une faute sur André Guy. Il tire et permet au club breton de soulever sa deuxième coupe ! Ironie de l'histoire, l'attaquant est un ancien joueur... de Lyon !

Regardez les images : on y voit même le gardien rennais, Marcel Aubour, jouer à la pétanque avant la rencontre !

L'EA Guingamp, bête noire des Rennais

Deux fois de suite, les Guingampais ont privé le Stade Rennais d'une Coupe de France. D'abord en 2009. Devant un Stade de France aux couleurs de la Bretagne, les Rennais ouvrent le score par l'intermédiaire de Carlos Bocanegra à la 69e. Mais les Costarmoricains réagissent vite, Eduardo égalise à la 72e, puis douche définitivement les espoirs rennais dix minutes plus tard.

Cinq ans plus tard, en 2014, Rennes et Guingamp se retrouvent au Stade de France pour la revanche ! Mais encore une fois, ce sont les Costarmoricains qui auront le dernier mot. Ils infligent un 2-0 à leurs voisins bretons, des buts signés Martins Pereira (37e) et Yatabaré (46e).

Un mauvais souvenir en Coupe de la Ligue

Le Stade Rennais a également disputé une finale de Coupe de la Ligue, en 2013. Leur saison en Ligue 1 étant morose, les Bretons espèrent donc se rattraper avec la coupe... Mais en finale, Saint-Étienne ne laisse pas passer sa chance. Brandao inscrit le seul but de la rencontre à la 18e minute. 1-0 pour les Stéphanois au coup de sifflet final : les hommes de Frédéric Antonetti repartent bredouille en Bretagne.

Allez, faisons mentir les statistiques ! Les supporters rennais aimeraient ENFIN ramener la coupe à la maison !