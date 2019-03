EN IMAGES – Coupe de la Ligue : les supporters du Racing Club de Strasbourg en route pour la finale

Lille, France

C'est le grand jour ! Le Racing Club de Strasbourg affronte l'En Avant de Guingamp à Lille ce samedi 30 mars pour la finale de la Coupe de la Ligue. On vous fait vivre cette journée en images, aux côtés des supporters du Racing. C'est toute l'Alsace qui est derrière le Racing.

"Allez Racing ! " jusque sur les panneaux d'affichage de la CTS. © Radio France - Céline Rousseau

La station de tram Krimmeri à Strasbourg aux couleurs du Racing. © Radio France - Céline Rousseau

20.000 à 25.000 supporters du Racing sont attendus à Lille pour encourager leur équipe. Certains sont déjà sur place, d'autres ont pris la route très tôt ce matin. Deux bus ont par exemple été affrétés par l'harmonie de Hochfelden avec 105 personnes à bord.

Parmi eux, des habitants de Hochfelden, mais aussi des amis d'amis de Strasbourg ou de Haguenau qui ont sauté sur l'occasion. "Plus sympa et plus économique que la voiture. Et puis Marco (l'organisateur) s'occupe de tout" explique Hervé, un collègue strasbourgeois de Marco qui fait son premier déplacement en bus pour aller voir le Racing jouer à l'extérieur.

En direct de l'un des deux bus affrétés par l'harmonie de Hochfelden pour la finale de la coupe de la ligue à Lille. © Radio France - Solène de Larquier

Première pause au Luxembourg après 2h30 de route pour les supporters de Hochfelden. On se réveille doucement. L'aire d'autoroute est pleine de maillots bleus, quelques voitures klaxonnent et leurs passagers agitent vers nous des écharpes du Racing. #UnSeulAmour#RCSAEAG#FBSportpic.twitter.com/atGFW0nPWP — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) March 30, 2019