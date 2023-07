EN IMAGES - Coupe du monde 1998 : il y a 25 ans, la France remportait son premier Mondial

Et un, et deux, et trois zéro ! Ce mercredi 12 juillet, cela fait 25 ans jour pour jour que ce chant a été entonné à l'unisson par des millions de Français. Ce soir-là, au stade de France, les Bleus battaient les terribles Brésiliens (3-0) en finale de la Coupe du monde et décrochaient la première étoile de l'équipe de France.

ⓘ Publicité

Equipe de France, Mondial 1998 : France-Brésil (3-0), un sacre historique, résumé I FFF 2013

Un exploit mythique qui crée des scènes de liesse partout en France. Plus d'un million de personnes se retrouve sur les Champs-Elysées pour fêter la victoire et surtout les joueurs de l'équipe de France : Zidane, Barthez, Deschamps, Thuram, hissés au rang de véritables héros nationaux.

Ce sacre aura d'importantes répercussions dans la société française, qui à cette époque connaît une reprise de la croissance économique et une baisse du chômage, sous la cohabitation Chirac-Jospin. C'est également la France dans toute sa diversité qui est célébrée, la "France Black-Blanc-Beur", qui depuis fait l'objet de nombreux débats.

Les Champs-Elysées après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde 1998 © AFP - JACK GUEZ

Des moments iconiques gravés dans la mémoire collective

25 ans après le premier sacre mondial de l'équipe de France, nombre de moments iconiques ont été gravés à jamais dans la mémoire collective des Français. Le tube "I Will Survive" de Gloria Gaynor, le baiser de Laurent Blanc sur le crâne chauve de Fabien Barthez, la pose mythique de Lilian Thuram après son doublé face à la Croatie en demi-finale, "Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille" lancé par Thierry Roland et l'incontournable "Et un, et deux, et trois zéro !".

Laurent Blanc embrasse le crâne de Fabien Barthez, une scène devenue iconique de la victoire des Bleus en 1998 © AFP - PHILIPPE HUGUEN

Génération 98 #9 : le doublé de Thuram

22 champions du monde pour l'éternité

Outre Aimé Jacquet, qui préfère le silence médiatique de sa retraite bien méritée, les 22 héros de l'équipe de France 1998 sont bien ancrés dans le paysage. Tous, ou presque, ont continué leur carrière autour du ballon rond. Entraîneurs, consultants dans les médias, les Bleus de cette époque ont su faire feu de tout bois, à l'image de Didier Deschamps, devenu sélectionneur de l'équipe de France avec les succès qu'on lui connaît. Certains ont décidé de faire un pas de côté comme Lilian Thuram, en guerre contre le racisme, Barthez dans le sport automobile ou Stéphane Guivarc'h, vendeur de piscines.

Zinédine Zidane célèbre son premier but face au Brésil, en finale de la Coupe du monde 1998 © AFP - PATRICK HERTZOG

Aimé Jacquiet, sélectionneur de l'équipe de France, soulève le trophée, porté par ses joueurs © AFP - PASCAL GEORGE

Pour fêter ce 25e anniversaire, Zinédine Zidane a décidé de réunir tous ses coéquipiers ce mercredi à Aix-en-Provence lors d'un tournoi de football à 5 qui se tiendra dans le complexe Z5 de Zizou. Une petite dizaine de champions du monde ont répondu à l'appel. Parmi eux, Didier Deschamps, Bixente Lizarazu, Bernard Diomède, Christophe Dugarry ou encore Alain Boghossian.