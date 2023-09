EN IMAGES - Dans les coulisses des photos officielles du DFCO

Comme à l'école, les grands derrière, les petits devant. Jeudi 14 septembre 2023, entre midi et deux, c'était jour de photo officielle pour le DFCO. Sous l'œil des curieux pendant leur pause déjeuner, Place de la Libération, avec le Palais des Ducs en arrière-plan, le tout sous un soleil qui chauffe. Des portraits individuels, des photos de groupe, sur les bancs, ça défile : d'abord les féminines, puis l'équipe masculine, avec leurs entraîneurs et l'encadrement. Et des invités : les partenaires du club, des officiels et des politiques - comme le maire de Dijon, François Rebsamen, et sa première adjointe, Nathalie Koenders.

ⓘ Publicité

loading

Des supporters invités pour la photo

Les plus heureux, des supporters qui ont gagné le droit de prendre la pose, après un jeu-concours sur les réseaux sociaux du club. Véronique et son fils, Fabio, ont fait la route exprès de Montceau-les-Mines. "Nous les soutenons, malgré qu'ils soient redescendus. Mon fils est accro au DFCO, comme mon mari et moi. C'est impressionnant un petit peu!. On espère qu'ils vont remonter en Ligue 2 et après en Ligue 1", sourit cette supportrice.

Maxime, qui habite à Dijon depuis trois ans, se décrit comme "fan du DFCO masculin ET féminin" : "Ça fait plaisir, une équipe accessible, qui ressemble à la ville, un moment de rire, une bonne ambiance. Je suis resté naturel, souriant, et bon, elles m'ont bien chambré donc c'est bon, j'étais à l'aise".

loading

La photo devrait sortir dans les prochains jours. Sur le terrain, pour les féminines, la saison reprend en D1 samedi, avec un déplacement à Montpellier. Pour les messieurs, rendez-vous lundi soir pour la 6e journée de National, à Nancy - à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne.

Le maire de Dijon, François Rebsamen, et son adjointe, Nathalie Koenders, ont également pris la pose © Radio France - Adrien Beria

Il faudra attendre encore un peu pour voir officiellement... la photo officielle © Radio France - Adrien Beria

Les curieux étaient nombreux à s'arrêter © Radio France - Adrien Beria