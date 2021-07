EN IMAGES - Découvrez à quoi ressemblera le nouveau Stade Bauer de Saint-Ouen en 2024

Le chantier est lancé depuis quelques semaines, mais il a été officiellement présenté ce mercredi par le porteurs du projet : la ville de Saint-Ouen, la métropole du Grand Paris, le club de foot du Red Star et le groupe de construction Réalités qui a racheté le stade à la commune en mai dernier. Le nouveau Bauer est attendu pour 2024.

Un stade à 10.000 places en 2024

Au programme : la rénovation des tribunes historiques du stade ouvert en 1909, la création de nouvelles tribunes, l'installation d'une pelouse dès cet été, mais aussi la création d'un espace de vie intégré complémentaire, la "Bauer box" qui accueillera sur 30.000 mètres carrés, des commerces, un restaurant et une école de commerce. Sans oublier un parking sur deux niveaux de 400 places environ.

Le coût des travaux s'élève à 35 millions d'euros pour la rénovation du Stade et 30 millions d'euros pour la création de la Bauer Box. En 2024 Bauer pourra accueillir 10.000 spectateurs et sera homologué pour recevoir des matches de Ligue 2 et de Ligue 1, l'objectif à terme pour le Red Star qui évolue actuellement en National. Le Red Star continuera à jouer sur place en parallèle des travaux. La nouvelle pelouse sera prête pour le début de saison en août prochain.

Vue aérienne du nouveau Stade Bauer prévu en 2024 - DR Saguez & Partners - Bauer - Pandora - HiresPreview

La "Bauer Box" vue depuis la rue du docteur Bauer - DR Saguez & Partners - Bauer - Momentum - HiresPreview

"On en fait un produit marketing !"

Le projet suscite néanmoins la désapprobation des supporters du collectif Red Star Bauer qui a décidé de quitter le comité de pilotage du chantier. Son président, Vincent Chutet-Mezence soulève plusieurs points de blocage : d'abord, la tribune historique des supporters dont l'architecture ne serait pas totalement conservée contrairement à leur demande et la création d'un restaurant avec vue panoramique sur le terrain qui sera installé juste au-dessus de la tribune nord, où le Kop des supporters devrait prendre place. Autant d'éléments qui portent atteinte selon lui à "l'âme populaire" de Bauer.

"On a vu les plans et on ne le reconnaît plus. Pour moi, c'est le BNP Paribas Stadium d'un club de foot corpo qui est niché au milieu de la Défense, pour moi c'est pas le Stade Bauer !", dit-il sèchement. "On en fait juste un produit marketing", poursuit-il. Quant au restaurant qui serait installé juste au-dessus de la tribune, Vincent Chutet-Mezence s'indigne : "On est pas au zoo ! Même les Qataris ils ne feraient pas ça au Parc des Princes !"

"L'âme et l'histoire du Red Star sera respectée" promet le maire

Yoann Choin-Joubert, le PDG du groupe Réalités rappelle que ce restaurant a toujours été prévu dans les plans, quand à la tribune historique il s'engage à demander aux architectes de conserver au maximum ses caractéristiques originelles. Il invite le collectif Red Star Bauer à revenir autour de la table pour discuter du projet.

Le maire de la ville, à qui le collectif a adressé une lettre ouverte hier matin, leur leur tend la main également. "Je me tiens à votre disposition dans les semaines qui viennent pour initier et accompagner ces échanges dans l'objectif d'offrir à tous les passionnés du Red Star un stade à la hauteur de nos ambitions partagées", écrit dans un communiqué, Karim Bouamrane (PS).

Quant à "l'âme populaire" de Bauer qui serait perdue dans cette rénovation, l'élu socialiste n'y croit pas. "Ce sera un stade qui respectera l'histoire et l'âme du Red Star au niveau de la configuration avec des tribunes à l'anglaise, au niveau de la tarification également, il sera ouvert et accessible à tous. Il respectera l'âme et l'histoire du Red Star aussi en terme de vie, il y aura des coursives qui permettront à tout le monde de circuler, tout le monde pourra venir et tout le monde pourra s'approprier le lieu 7/7j et 24h/24h". Un équilibre et une ouverture essentiels sur l'extérieur, d'après le maire, pour assurer la viabilité financière du nouveau Stade Bauer.

"Le stade respectera l'âme et l'histoire du Red Star" - Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen Copier

Le collectif Red Star attend des garanties supplémentaires sur leurs attentes, sinon "on utilisera tous les moyens pour s'opposer au projet y compris juridique", prévient son président Vincent Chutet-Mezence.