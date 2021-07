EN IMAGES : Découvrez les maillots du Clermont Foot pour sa première saison en Ligue 1 !

Les maillots se sont faits attendre, et pour cause : interdiction avait été ordonnée à la presse de parler du jour et de l'horaire du dévoilement des tenues officielles, pour éviter un attroupement de supporters incompatibles avec la situation sanitaire. Malgré tout, l'information a vite fuité, et ils étaient environ 200 place de la Victoire, supporters acharnés comme curieux. Mais il a encore fallu patienter, le temps d'un petit show organisé par la ville de Clermont-Ferrand et le club

Le coach, Pascal Gastien, a interrompu sa préparation du match amical de ce soir contre Rodez, et il est passé assister à la cérémonie, où il a été chaudement applaudi

L'occasion de faire le point sur les abonnements : on atteindra bientôt les 10 000 personnes abonnées au Montpied pour la saison prochaine ! Le kop Famille, composé de 300 personnes, est plein, et il sera en place en tribune Gergovie. Les Ultras, eux, seront en tribunes Livradois.

Des maillots qui reflètent le patrimoine clermontois

Ce n'est que sur les coups de 14h50 que les maillots ont enfin été dévoilés, sous les applaudissements !

Des maillots très pros, très Ligue 1 (l'écusson sur la manche faisant foi), et très clermontois aussi ! Les tenues domicile (rouge et bleu) et extérieur (blanche) ont Vercingétorix dessiné en bas à droite.

La tenue third (rose et noire), elle, représente un plan de la ville.

Les maillots seront étrennés dès ce samedi soir, à l'occasion du match amical contre Rodez, le seul disputé par le Clermont Foot à Clermont-Ferrand. Ce sera dans un stade Philippe-Marcombes tout neuf !

Et bien sûr, tous les matchs du Clermont Foot en Ligue 1 seront à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne !