EN IMAGES - Des centaines de personnes ont fêté la victoire des Bleus dans le centre-ville de Belfort

"On va aller la chercher cette troisième étoile." C'est la phrase la plus prononcée par les supporters belfortains ce mercredi soir. Avec peut-être "on est en finale !". Ils étaient des centaines à faire la fête, entre la place Corbis et la place de la République, après la victoire des Bleus contre le Maroc, 2-0.

Ni le froid, ni la pluie, le vent, le verglas et autres aléas hivernaux n'ont empêché les piétons et les automobilistes de faire exploser leur joie. Entre klaxon, feux d'artifices, pétards et fumigènes, les rues étaient très animées.

Entre la place Corbis et la place de la République. © Radio France - Corentin Debuire

D'autant que certains ont eu peur de voir la France se faire piéger, malgré une bonne entame de match et une ouverture du score très rapide par Théo Hernandez. "Ils m'ont fait peur ces Marocains, ça a été un match compliqué, raconte l'un d'eux, soulagé. Mais l'essentiel, c'est qu'on est en finale ! Et dimanche on va battre les Argentins, et on sera champions du monde."

Contrat finalement rempli pour la France, à qui il ne reste plus qu'une étape pour décrocher le graal. L'euphorie aidant, tous les supporters affirmaient haut et fort que plus rien ne pouvait empêcher les Bleus d'être champions du monde. Si leur prédiction aboutit, il devrait encore y avoir beaucoup de bruit dimanche, après la finale.