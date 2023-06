EN IMAGES. Des milliers de supporters au Havre pour célébrer la montée du HAC en Ligue 1

Après l'émotion, un temps pour célébrer ! Le lendemain du match de la montée du HAC , où ils ont battu les Dijonnais 1-0 à domicile. Des milliers de supporters ont acclamé les Ciel et Marine qui ont défilé dans un bus à ciel ouvert entre la Catène de conteneurs et l'Hôtel de Ville, rue de Paris.

"Qui ne saute pas n'est pas Havrais" ce samedi 4 juin 2023, au Havre. © Radio France - Juliette Bourgault

Vers 11h30, le bus bleu clair floqué "Tous avec le HAC en Ligue 1" arrive. Echarpes et maillots sur eux, les supporters ont entamé des cris et tous les chants possibles pour montrer leur joie à l'équipe.

"J'étais censé aller travailler ce matin"

Dany était au match le vendredi soir, et il a peu dormi. "J'espère que mon patron ne va pas m'entendre, mais j'étais censé aller travailler ce matin. J'y suis pas allé pour être là, justement", confesse-t-il, la voix cassée. Beaucoup d'entre eux faisaient partie des 23 500 supporters à remplir les gradins du Stade Océane la veille.

Les Ciel et Marine ont signé des maillots, pris des photos pour leur supporters. © Radio France - Juliette Bourgault

Ils ne peuvent plus crier, mais se déchirent quand même la voix. "J'ai eu plein de vidéos des joueurs, ils ont pris mon téléphone, raconte Flavie, 14 ans, euphorique. Il y a même Amir [Richardson N.D.L.R] qui a signé mon maillot. C'est mon idole !"

"Le début d'une belle histoire"

Hugues, parmi des milliers de supporters, n'en revient pas. Il a connu un Stade Océane avec 5 000 personnes seulement. Là, ils sont au moins deux fois plus, rien que dans la rue. "Ce n'est que le début d'une belle histoire. L'année prochaine, ça sera que ça. Maintenant, on espère que toute la ville va être derrière nous." Le 7 juin prochain, il sait déjà qu'il va prendre un abonnement au club.

Ils étaient plusieurs milliers à regarder les joueurs du HAC brandir leur trophée de champions de Ligue 2. © Radio France - Juliette Bourgault

Une fois arrivée à l'Hôtel de ville, toute l'équipe du HAC, notamment accueillie par le maire Edouard Philippe, brandit le trophée de Champion de Ligue 2. Le joueur havrais, orginaire d'Evreux, Samuel Grandsir, est trop heureux d'offrir la victoire et la montée au public. "C'était magnifique. Ça faisait quinze ans qu'ils attendaient ça et voilà, on sait qu'ils le mérite ce championnat. C'est pour toute la ville, c'était important, et ça s'est bien passé."

"J'ai eu peur jusqu'au bout"

Pour les joueurs...et les supporters, maintenant il va falloir se reposer. C'est aussi l'avis d'Edouard Philippe, mais pour l'instant, il profite, fier du club. "Le Havre a une relation particulière avec le football. On a eu des grandes heures, on a eu des moments un peu plus pénibles. Notamment des longues périodes où on essayait.... Je me souviens de Metz, je me souviens d'Ajaccio. On avait un peu les boules à ce moment-là, il faut le reconnaître."

Il ajoute, avec lui aussi, la voix cassée : "Cette année, ils ont été parfaits, déterminés, humbles, ils ont rien lâché. Ils ont aussi eu un peu les pieds qui tremblent à la la fin quand même, taquine-t-il. Mais moi, j'ai eu peur jusqu'au bout. Donc beaucoup de joie pour l'instant." Avec aussi beaucoup d'impatience pour l'année prochaine.