EN IMAGES - Euro de football : les Bleus sont rentrés en France, après leur élimination en huitièmes

Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont arrivés vers 16h30 à l'aéroport du Bourget.

Moins de 24 heures après leur élimination par la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro de football, les Bleus sont de retour en France. Les joueurs sont arrivés à l'aéroport du Bourget vers 16h30. Ce n'est pas le retour qu'ils espéraient et leur arrivée s'est faite dans la discrétion, bien loin des images de liesse de l'après Coupe du monde. Dès les portes de l'aéroport franchies, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Benjamin Pavard et leurs coéquipiers se sont engouffrés dans des taxis.

Karim Benzema s'est dit "triste et déçu" sur Twitter. © AFP - THOMAS COEX

Retour discret pour Kylian Mbappé et les Bleus. © AFP - THOMAS COEX

Benjamin Pavard et Lucas Hernandez à leur arrivée au Bourget. © AFP - THOMAS COEX

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après la défaite, les joueurs ont fait part de leur immense déception. "Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Il faudra digérer cette déception", a par exemple réagi le capitaine Hugo Lloris. "Aujourd'hui on est du mauvais côté, il faut l'accepter même si ça fait mal. Il faudra le temps de digérer mais c'est sans doute qu'on ne méritait pas plus", a pour sa part déclaré le sélectionneur Didier Deschamps.

Sur Twitter, Karim Benzema, qui faisait son grand retour en équipe de France, s'est dit "triste et déçu" mais promet de continuer "à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort".