2-0: Les Dijonnais s'imposent pour la première à domicile de la saison, opposés ce samedi soir au FC Nantes. Un but dès la huitième minute et un second à la 74e minute, marqués par le capitaine Julio Tavares. C'est donc une deuxième victoire en deux matches pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio, qui s'étaient imposés 2-0 à Montpellier le week-end dernier.

Le Stade Gaston-Gérard pas plein mais presque ce samedi soir avec 13 617 supporteurs présents © Radio France - Sophie Allemand

Un premier but dès la 8ème minute

Lancement à 20h avec ces 11 joueurs du côté dijonnais: Runarsson-Rosier, Yambéré, Lautoa, Haddadi-Abeid, Loiodice - Jeannot, Sliti, Sammaritano et Tavares.

Dès la 8ème minute, Julio Tavares brille. Il se jette sur un cornet de Naïm Sliti, dévié par Oussama Haddadi et marque. Les nantais eux monopolisent le ballon mais ne sautent sur aucune occasion franche jusqu'à la mi-temps.

Un deuxième but à la 74ème minute

C'est à la 74ème que Julio Tavares marque son second but. Un deuxième but qui a valu une chute au Capitaine, qui s'est tapé l'épaule contre le poteau. Tout le monde a cru à un penalty... Sur lequel est revenu l'arbitre aux vues des vidéos d'arbitrage. Un triplée manquée? Peut-être, mais pas de déception pour le joueur qui s'offre un doublé et fait gagner son équipe.

Accolades chaleureuses après cette deuxième victoire pour les Dijonnais © Radio France - Sophie Allemand

Yoann Gourcuff, la nouvelle recrue du club dijonnaus, encore blessé, n'est entré qu'à la 81e minute. C'était ses premiers pas dans le Stade Gaston-Gérard.

Une défense renforcée : les Rouges, seconds du classement

La défense était la faille de l'équipe la saison dernière, un point travaillé ardemment durant les préparations. Pour ces deux matchs, ils n'ont laissé passer aucun but de la part de leurs adversaires.

Deux matchs, deux victoires on pouvait pas s'attendre à mieux. Le fait d'enchaîner les buts c'est bien pour la confiance et j'espère que ça va continuer - Julio Tavares, capitaine, auteur du doublé de ce match

Júlio Tavares, attaquant au Dijon FCO est sorti victorieux et acclamé des vestiaires © Radio France - Sophie Allemand

Une belle victoire donc pour cette première à domicile de la saison. Les rouges sortent deuxième du classement de Ligue 1 juste après le PSG grâce à ces 6 points. Prochaine étape: Nice samedi prochain, coup d'envoi à 20h.