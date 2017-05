EN IMAGES - Football : Quevilly Rouen Métropole gagne son ticket pour la ligue 2

Le club de football de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a validé ce vendredi 13 mai sa montée en ligue 2 en battant Dunkerque 2-0 au stade Diochon en 33e journée de National. Joueurs et supporters ont éclaté de joie au coup de sifflet final.

Ça faisait 14 ans que ça n'était pas arrivé : un club du stade Diochon de Rouen (Seine-Maritime) qui monte en ligue 2. Ce vendredi 13 mai, le club de football de Quevilly Rouen Métropole a pris son billet pour la 2e division du foot français en battant Dunkerque à domicile 2-0 en 33e journée de National. Le tout grâce à un doublé d'Oumar Pouye, à la 17e et à la 85e minute.

Clapping avec les supporters

Au coup de sifflet final, la tribune s'enflamme : "On est en ligue 2, on est en ligue 2, on est, on est, on est en ligue 2", chantent les supporters qui ont fait le déplacement au stade Diochon. "Depuis _le temps qu'on attendait ça !"s'exclame Olivier, à la tête des supporters de QRM. "On peut continuer à rêver, une autre saison arrive mais le rêve continue. Et l'année prochaine on verra de beaux derbys !" A ses côtés, Vanessa est elle aussi aux anges : "C'est énorme, c'est que du bonheur, il n'y a même pas de mots pour décrire cette émotion ! Quand on voit les joueurs qui viennent fêter ça avec nous, on est obligés d'être heureux !" Dans les tribunes, plusieurs autres fans lancent des "On vous aime QRM !"._

Clapping entre les joueurs et les supporters ! On veut profiter encore et encore de cette accession en @DominosLigue2 ! ❤💛 pic.twitter.com/e3olhrUGYO — Quevilly Rouen Métr. (@QRM_officiel) May 12, 2017

Ramener un club de ma région dans le monde professionnel, c'est extraordinaire !

Sur le terrain, les joueurs s'embrassent, sortent les bouteilles de champagne et font la fête avec le public. Un peu en retrait, l'entraîneur du club Manu da Costa les regarde avec un regard d'enfant et un sourire béat. "Pour moi, l'enfant du pays, ramener dans le monde professionnel un club de ma région, c'est extraordinaire. J'ai failli le faire plusieurs fois en tant que joueur, j'ai failli le faire aussi dans un staff technique. Aujourd'hui je le fais en tant que numéro 1 et je le fais avec une grande satisfaction, une grande émotion et surtout une grande fierté d'entraîner ces joueurs-là."

L'entraîneur de Quevilly Rouen Métropole, Manu da Costa, très ému alors que ses joueurs viennent de valider leur montée en ligue 2 en battant Dunkerque 2-0 à domicile. Copier

L'entraîneur qui précise aussi : "Maintenant place à la fête, savourons parce que genre de soirée dans une carrière sportive, c'est très rare." Les joueurs l'ont pris au mot dès leur retour au vestiaire.

Des joueurs qui ont poursuivi leur (longue) soirée dans une boîte de nuit rouennaise, avant de penser au dernier match de la saison : vendredi 19 mai à Chambly.