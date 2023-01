EN IMAGES - Hugo Lloris, la force tranquille : retour sur la carrière du gardien des Bleus

Celui qui restera dans les mémoires comme le capitaine des champions du monde 2018, Hugo Lloris, a annoncé ce lundi tirer un trait sur l'équipe de France , trois semaines après la finale perdue du Mondial-2022. Il laisse derrière lui l'image d'un leader "tranquille" et fiable, à la longévité record.

Le gardien aux 145 sélections, le plus capé de l'histoire et figure inamovible des Bleus depuis ses débuts en 2008, se voit confier le brassard de capitaine par Laurent Blanc en novembre 2010, après le fiasco de Knysna.

Avec Laurent Blanc, premier à lui confier le brassard de capitaine des Bleus, ici en 2011. © AFP - FRANCK FIFE

Avec Deschamps, qui décide de le maintenir comme capitaine, en 2012. © AFP - FRANCK FIFE

Il se maintient au plus haut niveau durant quatorze saisons et demie, dont sept grands tournois avec l'Équipe de France. Parmi eux, trois finales : celles perdues à l'Euro-2016 et au Mondial-2022, et celle remportée en Russie en 2018, la deuxième étoile française vingt ans après celle décrochée par la bande de Didier Deschamps et Zinédine Zidane.

Lors de la finale perdue de l'Euro-2016 contre le Portugal. © AFP - PHILIPPE LOPEZ

Avec les Bleus en 2018, une seconde étoile pour la France. © AFP - Alexander NEMENOV

La déception après la défaite aux tirs au but contre l'Argentine en finale du Mondial-2022. © AFP - FRANCK FIFE

Formé à Nice, sa ville natale, où il a démarré sa carrière professionnelle en 2005, sa carrière se déroule sans accroc jusqu'à Tottenham, où il évolue depuis dix ans, en passant par Lyon, théâtre de son éclosion.

Avec Nice en 2006. © Getty - Eddy LEMAISTRE

En 2010 avec Lyon, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions au détriment de Bordeaux. © Maxppp - Philippe Lecoeur

"Calme", "stabilité"... et fermeté

"Longévité", "calme", "tranquillité"... Les vertus du portier des Spurs ont été énumérés par Raphaël Varane qui le secondait comme vice-capitaine à Doha : "J'ai beaucoup de respect pour le joueur, pour l'homme qu'il est. C'est une chance d'avoir cette stabilité en équipe de France." Cette mentalité lui a souvent permis d'être décisif et de montrer la voie à ses partenaires, avec ses parades cruciales, comme contre l'Angleterre en quarts (2-1) ou le Maroc en demi-finales (2-0).

Un arrêt de maître lors de la demi-finale du Mondial-2022 contre le Maroc. © AFP - FRANCK FIFE

À la queue leu-leu pour taper dans la main d'Hugo. © AFP - FRANCK FIFE

"Pour ceux qui le connaissent de près, c'est un professionnel irréprochable, sans concession par rapport à lui-même", décrivait avant le tournoi Luc Lloris, son père, auprès de l'AFP. Il soulignait aussi une "discipline personnelle" qui "peut susciter l'adhésion" des partenaires comme des entraîneurs, "même si c'est loin d'être recherché". Hors terrain, son choix de renoncer rapidement au brassard inclusif "One Love" , assumant de vouloir "garder le focus sur le jeu" , lui a valu des critiques de certaines associations.

"Ce n'est pas quelqu'un qui est très expansif ou recherche la lumière", disait de lui Deschamps à propos de son relais privilégié, pas forcément le plus bavard de ses cadres. "Hugo est une personne remarquable sur le plan humain", lui rend-il hommage ce lundi soir. Discret auprès du grand public, parfois même jugé trop lisse, ce père de trois enfants demeure en privé un homme au fort caractère, direct et sans détour. "Quand il y a quelque chose d'ambigu, il ne se cache pas", assure Luc Lloris. "Au moindre problème, il préférera toujours une transparence, un face-à-face."

Hugo Lloris et ses filles après la victoire de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie. © Maxppp - Pierre Teyssot

Joueur de tennis avant le football, Lloris n'a pas choisi le poste de gardien par hasard : il y conserve une certaine indépendance, un certain individualisme au sein du collectif. Cette autonomie trouve un prolongement dans sa carrière, qu'il gère sans agent ni conseillers officiels, une rareté.