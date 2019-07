EN IMAGES - L'Algérie décroche sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal

29 ans après, les Fennecs ont remporté la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire en battant le Sénégal vendredi soir, 1 but à 0.

La joie des footballeurs algériens après leur victoire en finale de la CAN 2019.

D'Alger à Paris, la fête a duré toute la nuit : les supporters des Fennes ont célébré la victoire de leur équipe en Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a battu le Sénégal en finale, 1 but à 0, ce vendredi soir au Caire. Il s'agit de la deuxième CAN soulevée par l'Algérie, après un premier trophée en 1990.

En phase de poule, les deux équipes s'étaient déjà quittées sur le même score en faveur de l'Algérie.

Un but en tout début de match

Le seul but de la rencontre a été marqué par Baghdad Bounedjah à la deuxième minute de jeu. Sa frappe a été déviée par le Sénégalais Salif Sané, trompant ainsi son gardien.

Les Algériens ont ensuite souffert, repoussant les assauts de leurs adversaires. Il a même fallu l'intervention de l'arbitrage vidéo pour annuler un penalty en faveur du Sénégal, après une main jugée finalement involontaire par l'arbitre à la 60e minute.

Et forcément, au coup de sifflet final, les joueurs algériens ont explosé de joie. "C'est incroyable, c'est la victoire de tout un pays ce soir, estime le gardien des Fennecs, Raïs M'Bolhi. On a montré nos valeurs, on est récompensés."

Le sélectionneur de l'équipe algériennne a voulu rendre hommage à ses joueurs : "Ce n'est pas notre meilleur match dans le contenu, on n'a pas eu la possession de balles, mais in fine, on est la meilleure attaque de ce tournoi. Finalement, la victoire finale est méritée. Les joueurs ont été fabuleux."