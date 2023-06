EN IMAGES - L'ambiance est à la fête au stade Bollaert pour la diffusion du match Lens-Auxerre

Près de 38.000 supporters lensois sont au stade Bollaert pour le dernier match de foot de la saison de Ligue 1 contre Auxerre. Les Sang et Or ont déjà leur ticket pour la Ligue des Champions avec leur 2e place en Ligue 1. Dans le stade et dans la rue, l'ambiance est à la fête en rouge et or.

Des supporters de tout âge font déjà la fête © Radio France - Romane Porcon Le stade Bollaert de Lens est plein à craquer pour la diffusion ce samedi 3 juin 2023 du dernier match de la saison de Ligue 1 des Sang et Or. Près de 38.000 supporters ont répondu présents, impossible d'acheter un ticket pour voir l'affrontement contre Auxerre. Comme il se joue en Bourgogne, 6 écrans géants ont été installés dans le stade pour les Nordistes qui n'ont pas pu faire le déplacement.. ⓘ Publicité Les écrans géants qui permettent aux supporters de voir le match qui se joue à Auxerre © Radio France - Romane Porcon Les footballeurs affrontent Auxerre en toute sérénité : ils sont deuxième du classement de Ligue 1 et vont jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. Les spectateurs sont donc en folie, ils sont tous vêtus de rouge et de jaune. L'ambiance dans le stade en vidéo, les supporters donnent de la voix Thélio, 10 ans, vit un rêve éveillé La fête a commencé bien avant le coup d'envoi du match à 21h Des supporters de tout âge font déjà la fête © Radio France - Romane Porcon Thelio et ses amis ont déjà sorti les fumigènes aux couleurs des Sang et Or © Radio France - Romane Porcon