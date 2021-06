EN IMAGES - L'entraînement collectif reprend au TFC, le mercato s'agite

Les sourires étaient de sortie ce jeudi matin sur l'île du Ramier. Les joueurs du TFC ont en effet repris le chemin de l'entraînement ce jeudi matin, après la montée avortée en Ligue 1 et la défaite contre Nantes en barrage aller-retour fin mai. Après trois semaines de repos et une saison bien dense, les professionnels sont donc de retour pour préparer la nouvelle saison de Ligue 2.

Nouvel équipementier, nouvel entraîneur

L'occasion de présenter le nouvel équipementier du TFC, la marque Craft, d'abord spécialisée dans les vêtements de sport pour les cyclistes ou encore pour la course au pied. Aujourd'hui, Craft habille plusieurs équipes du nord de l'Europe comme les suédois d'Hammarby, de Göteborg ou encore l'équipe belge de la Gantoise... Et donc le TFC, qui devient la première équipe professionnelle à passer un contrat avec cet équipementier en France.

L'autre nouveauté, et pas des moindres, c'est l'arrivée sur les bords de la Garonne de Philippe Montanier, le successeur de Patrice Garande sur le banc du TFC, avec un contrat de deux ans entre les mains. Philippe Montanier connait bien le club, en tant que joueur déjà (gardien de 1994 à 1997), mais aussi en tant qu'entraîneur adjoint en 2001, à l'époque de la descente du club en National. Le coach ramène également dans ses valises Mickael Debève, ancien dirigeant du TFC.

Un mercato qui s'agite

Au rayon des arrivées, on note aussi la présence de Eric Allibert, ancien entraîneur des gardiens du LOSC à Lille, et donc champion de France avec le club. Il vient donc s'occuper de la gestion quotidienne des portiers du club. Après le départ de l'ancien joueur Pantxi Sirieix, le TFC a aussi recruté son nouveau "team manager", Matthieu Losada, passé entre autres par le Celta Vigo ou Aston Villa. Il s'occupera notamment de la logistique autour des transports de l'équipe pro, des hôtels ou encore des entraînements.

Côté départs, on note en revanche la fin de contrat de Steven Moreira. Le latéral est lié jusqu'au 30 juin au club, mais les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une prolongation de contrat. Quant au cas Amine Adli, courtisé depuis des mois, le club n'a pas réussi à faire prolonger sa jeune pépite malgré son insistance. En attendant une offre, le jeune attaquant Violet s’entraîne avec le groupe au Stadium.

Le club s'active aussi en coulisses pour se renforcer et démarrer véritablement son mercato. Pour l'instant, comme l'indique le président Damien Comolli, cinq offres ont été faites pour cinq joueurs à différents postes. Et maintenant que le TFC voit plus clair dans la composition du nouveau staff, nul doute que la page des transferts devrait désormais s'accélérer.