EN IMAGES - La fameuse et populaire Lucarne Officielle attire du monde à Laval

Elle a posé ses valises le temps d'un après-midi à Laval, au square de Boston : la Lucarne Officielle. Le concept est né dans un quartier d'Evry-Courcouronnes, en région parisienne et le but est simple, faire rentrer le ballon dans une petite fenêtre d'un local poubelle du quartier, une petite lucarne de 43 cm par 43 cm et depuis ça a fait le buzz dans le monde entier. Plusieurs personnalités ont déjà tenté et même réussi, comme le maire de Poissy Karl Olive ou encore des joueurs de foot comme le Brésilien Néné, ancien attaquant du PSG.

À Laval, beaucoup ont tenté mais très peu ont réussi. Retour en images sur l'événement.

Plusieurs personnes ont pu tenter, comme certains joueurs du Stade Lavallois, ici l'attaquant Geoffray Durbant. © Radio France - Alexandre Frémont

Mais ni Geoffray Durbant ni Bryan Goncalves n'ont réussi à mettre le ballon dans la lucarne. © Radio France - Alexandre Frémont

La fameuse Lucarne Officielle était sur le square de Boston à Laval ce mercredi. © Radio France - Alexandre Frémont

Pas plus de réussite pour l'attaquant du Stade Lavallois Steven Nsimba. © Radio France - Alexandre Frémont

Au tour du jeune Tango Dembo Sylla de tenter sa chance. © Radio France - Alexandre Frémont

Le petit Isac (avec la casquette) a été le premier à mettre son ballon dans la Lucarne ce mercredi après-midi. © Radio France - Alexandre Frémont

Tous les joueurs du Stade Lavallois qui ont tenté leur chance ont posé devant la Lucarne Officielle. © Radio France - Alexandre Frémont

L'animation a été gérée d'une main de maître devant la Lucarne Officielle. © Radio France - Alexandre Frémont