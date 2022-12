EN IMAGES - La finale de la coupe du monde de football en Béarn et en Bigorre

On ne refera pas le match...mais que c'est dur ! Au terme d'un match fou, les Bleus se sont inclinés aux tirs aux buts face aux Argentins, en finale de la coupe du monde de football. Une défaite cruelle alors que Kylian Mbappé, auteur d'un triplé historique, a poussé ses coéquipiers dans leurs retranchements. Malgré tout, des milliers de Béarnais et de Bigourdans ont vibré, hurlé, chanté, et même pleuré pendant la rencontre.

ⓘ Publicité