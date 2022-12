EN IMAGES : la finale vécue par les supporters alsaciens de la fanzone d'Illkirch, "mon cœur va lâcher"

Après plusieurs semaines de Coupe du monde sans "fanzone" en Alsace, la ville d'Illkirch-Graffenstaden (comme d'autres communes) a choisi d'ouvrir les portes de la salle de spectacle de l'Illiade pour faire vivre le match aux supporters alsaciens dimanche 18 décembre. La salle était archi-complète, il a même fallu refuser du monde. Cinq minutes avant le coup d'envoi de la finale, la Marseillaise a donc résonné particulièrement fort.

Le début de match argentin a cependant rapidement calmé les ardeurs. Le premier but de Lionel Messi sur pénalty (23e minute), puis le deuxième d'Angel Di Maria (36e) ont douché les supporters alsaciens. Beaucoup se sont directement rendus à la buvette après le deuxième but, avant même la mi-temps, pour évacuer la déception.

Avant même la fin de la 1ère mi-temps, la foule s'est pressée à la buvette alors que la France était menée 2/0 © Radio France - Jules Hauss

"À part un miracle, je vois pas ce qui pourrait nous sauver"

Plus les minutes passent et plus les mines sont déconfites sur le visage des supporters. "Pour moi c'est fini. Les Bleus sont à côté de leurs pompes", lâche même Patrice à la 60ème minute. 15 minutes plus tard, Méréa n'est pas loin de penser la même chose : "À part un miracle, je vois pas ce qui pourrait nous sauver."

Deux supporters des Bleus attendent la lumière en deuxième mi-temps © Radio France - Jules Hauss

Le miracle se nommera finalement Kylian Mbappé. L'attaquant des Bleus réduit l'écarte sur pénalty (80e) avant d'égaliser moins d'une minute plus tard. La folie s'empare alors de l'Illiade.

À deux partout à la fin du temps règlementaire, chacun reprend son souffle pendant la pause avant une éprouvante prolongation. Des "Kylian je t'aime" sont criés un peu partout et la confiance revient chez les supporters.

Le troisième but alsacien signé Lionel Messi (109e) vient une nouvelle une fois refroidir l'atmosphère. Alors que la fin du match approche, la déception regagne du terrain, avant que Kylian Mbappé n'obtienne un nouveau pénalty (188e). Sa transformation entraine de nouvelles scènes de liesse. "J'en peux plus. Mon cœur va lâcher" lâche un supporter affalé sur un escalier.

Les supporters à la fête sur cette nouvelle égalisation de Kylian Mbappé sur pénalty © Radio France - Jules Hauss

"C'était une finale exceptionnelle"

Mais les mines graves reviennent vite sur les visages. "On n'est pas des spécialistes des tirs au but" s'inquiète Kévin, 25 ans, qui a déjà vécu le traumatisme de 2006 et l'élimination de l'Euro 2020 contre la Suisse aux tirs au but.

Les supporters très inquiets après le premier manqué des Bleus lors de la séance de tirs au but © Radio France - Jules Hauss

Après une séance de tirs aux buts à sens unique (4 t.a.b à 2), l'Argentine remporte finalement la Coupe du monde. "On est dégouté, on est revenu deux fois. On aurait pu marquer avant les tirs au but. C'est dur", lâche Enzo, écharpe bleu-blanc-rouge nouée autour de la tête. En quelques minutes la salle se vide. Moins d'une dizaine de personnes restent pour regarder l'Argentine soulever la coupe.

Pour la beauté du sport, ce couple reste pour voir l'Argentine soulever la coupe dans une salle quasiment vide - Mustapha El Kaddouri - L'Illiade

Parmi ces beaux joueurs, il y a Alexis. "C'était une finale exceptionnelle. Je n'aurais pas pu rêver mieux", explique-t-il, avant de se reprendre. Enfin si... On aurait pu gagner la Coupe du monde."