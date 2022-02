EN IMAGES - La pelouse du FC Metz fait peau neuve au stade Saint-Symphorien

C'est le grand chantier en ce moment sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Victime de plusieurs agents pathogènes depuis quelques semaine, cette dernière vient d'être totalement enlevée dans le but de la remplacer et de reverdir le pré en Ligue 1. "Le terrain était encore praticable, mais avec ce temps humide et ces températures plus élevées, les champignons prolifèrent. On devra prendre ça en compte dans le futur", explique Jean-François Girard, le responsable de la pelouse.

L'ancienne pelouse a été complètement scalpée. © Radio France - Arthur Blanc

"Le gazon ne se régénère pas aussi facilement en hiver, donc on aurait pris beaucoup plus de temps si on l'avait gardée", poursuit-il pour justifier un chantier qui n'a lieu normalement qu'une fois par an, pendant la trêve estivale. Cette nouvelle pelouse hybride va donc être montée très vite, avec les rouleaux qui arriveront ce mercredi matin des Pays-Bas. "On est en train de scalper la pelouse pour pouvoir poser la nouvelle dès ce mercredi." Coût de l'opération : entre 130 et 140 000 euros.

Les tracteurs ont remplacé les joueurs. © Radio France - Arthur Blanc

Il va donc falloir aller vite puisque les Grenats reçoivent ce week-end pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. A l'occasion d'un véritable match de gala, dimanche à 20h45, contre l'Olympique de Marseille. L'un des matches les plus attendus de l'année à domicile qui marquait donc le meilleur moment pour remplacer la pelouse. "C'était aussi important pour nous avec ce match en prime-time, même si on aurait pu jouer sur l'ancienne pelouse. Certes, esthétiquement, elle n'était pas très belle, elle avait perdu en densité, mais on a opté pour le changement", décrit Jean-François Girard.

Cette pelouse bénéficiera de la même attention réservée à l'ancienne. © Radio France - Arthur Blanc

Une nouvelle pelouse hybride qui profitera donc du même soin accordé à l'ancienne, à base de chauffage au sol et lumière synthétique pour compenser le manque de lumière naturelle. Avec de la surveillance toujours de mise car les agents pathogènes ne sont jamais très loin. "En toute logique, tout a été fait, mais on n'est pas à l'abri parce que les conditions climatiques nous font penser que les hivers sont moins rudes, avec moins de gelée. C'est à nous de prendre en compte ce changement climatique", conclut Jean-François Girard.